Haberler Yaşam SON DAKİKA: Müge Anlı'da gündeme gelen Meryem Çiğdem Ünal'ın ölümünde yeni gelişme: Canlı yayındaki itiraf sonrası sıcak saatler

Giriş Tarihi: 12.10.2022 10:59 Güncelleme Tarihi: 12.10.2022 11:11

SON DAKİKA: Müge Anlı'da gündeme gelen Meryem Çiğdem Ünal'ın ölümünde yeni gelişme: Canlı yayındaki itiraf sonrası sıcak saatler

Son dakika haberleri: ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında gündeme gelen 3 yaşındaki Meryem Çiğdem Ünal'ın ölümüyle ilgili yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Almanya'dan programa bağlanan Meryem'in annesi Melisa Ünal, kızını sevgilisi Recep Aldemir'in kucağında baygın ve çıplak halde bulduğunu belirterek "Kızımı sevgilim öldürdü" ifadesini kullanmıştı. Canlı yayında gelen cinayet itirafı sonrası Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekipleri Recep Aldemir'i ikinci kez gözaltına aldı. İşte Meryem Çiğdem Ünal'ın ölümüyle ilgili son dakika haberinin detayları...