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Haberler Yaşam SON DAKİKA: Müge Anlı'da gündeme gelen Meryem Çiğdem Ünal'ın ölümünde yeni gelişme: Canlı yayındaki itiraf sonrası sıcak saatler
Giriş Tarihi: 12.10.2022 10:59 Güncelleme Tarihi: 12.10.2022 11:11

SON DAKİKA: Müge Anlı'da gündeme gelen Meryem Çiğdem Ünal'ın ölümünde yeni gelişme: Canlı yayındaki itiraf sonrası sıcak saatler

Son dakika haberleri: ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında gündeme gelen 3 yaşındaki Meryem Çiğdem Ünal'ın ölümüyle ilgili yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Almanya'dan programa bağlanan Meryem'in annesi Melisa Ünal, kızını sevgilisi Recep Aldemir'in kucağında baygın ve çıplak halde bulduğunu belirterek "Kızımı sevgilim öldürdü" ifadesini kullanmıştı. Canlı yayında gelen cinayet itirafı sonrası Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekipleri Recep Aldemir'i ikinci kez gözaltına aldı. İşte Meryem Çiğdem Ünal'ın ölümüyle ilgili son dakika haberinin detayları...

SON DAKİKA: Müge Anlı’da gündeme gelen Meryem Çiğdem Ünal’ın ölümünde yeni gelişme: Canlı yayındaki itiraf sonrası sıcak saatler

Son dakika haberleri: Müge Anlı ile Tatlı Sert programında gündeme gelen Meryem Çiğdem Ünal'ın (3) ölümü ile ilgili yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

SON DAKİKA: Müge Anlı’da gündeme gelen Meryem Çiğdem Ünal’ın ölümünde yeni gelişme: Canlı yayındaki itiraf sonrası sıcak saatler

Meryem'in annesinin sevgilisi ikinci kez gözaltına alındı. Daha önce anne ve babasının çarpıcı açıklamaları sonrası gözaltına alınan ancak adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Recep Aldemir'in adresi tespit edildi ve ekipler harekete geçti.

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SON DAKİKA: Müge Anlı’da gündeme gelen Meryem Çiğdem Ünal’ın ölümünde yeni gelişme: Canlı yayındaki itiraf sonrası sıcak saatler

Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınan Recep Aldemir, Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.

SON DAKİKA: Müge Anlı’da gündeme gelen Meryem Çiğdem Ünal’ın ölümünde yeni gelişme: Canlı yayındaki itiraf sonrası sıcak saatler

"HİÇBİR ANNE O GÖRÜNTÜ KARŞISINDA TEPKİSİZ KALAMAZ"

Melisa Ünal'ın sevgilisinin emniyetteki işleri devam ederken, Recep Aldemir'in ayrıldığı işi Müge Anlı'ya konuştu.

Meryem Çiğdem Ünal'ın ölümünde flaş gelişme! Canlı yayındaki itiraf sonrası sıcak saatler | Video

SON DAKİKA: Müge Anlı’da gündeme gelen Meryem Çiğdem Ünal’ın ölümünde yeni gelişme: Canlı yayındaki itiraf sonrası sıcak saatler

Recep Aldemir'in ayrıldığı eşi Ayşe Aldemir, "Ben açıklamaları duydum. Elim ayağım titredi. Bir an önce sonuçlanmasını istiyorum. Hiçbir anne o görüntü karşısında tepkisiz kalamaz.

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