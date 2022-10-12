Meryem Çiğdem Ünal'ın ölümünde flaş gelişme! Canlı yayındaki itiraf sonrası sıcak saatler | Video
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ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında araştırılan 3 yaşındaki Meryem Çiğdem Ünal'ın ölümüyle ilgili kan donduran bir itiraf geldi. Küçük Meryem'in annesi Melisa, Meryem'i sevgilisinin öldürdüğünü canlı yayında itiraf etti. Almanya'dan Müge Anlı ile Tatlı Sert programına bağlanan Meryem'in annesi Melisa, kızını sevgilisi Recep Aldemir'in kollarında baygın ve çıplak halde bulduğunu söyledi.