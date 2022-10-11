Video Yaşam Küçük Meryem'in annesinden Müge Anlı canlı yayınında kan donduran itiraf! "Kızımı, sevgilim öldürdü!" | Video
Küçük Meryem'in annesinden Müge Anlı canlı yayınında kan donduran itiraf!

Küçük Meryem'in annesinden Müge Anlı canlı yayınında kan donduran itiraf! "Kızımı, sevgilim öldürdü!" | Video

11.10.2022 | 10:28

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ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında araştırılan 3 yaşındaki Meryem Çiğdem Ünal'ın ölümüyle ilgili kan donduran bir itiraf geldi. Küçük Meryem'in annesi Melisa, Meryem'i sevgilisinin öldürdüğünü canlı yayında itiraf etti. Almanya'dan Müge Anlı ile Tatlı Sert programına bağlanan Meryem'in annesi Melisa, kızını sevgilisi Recep Aldemir'in kollarında baygın ve çıplak halde bulduğunu söyledi.

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