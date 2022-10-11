Küçük Meryem'in annesinden Müge Anlı canlı yayınında kan donduran itiraf! "Kızımı, sevgilim öldürdü!" | Video
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ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında araştırılan 3 yaşındaki Meryem Çiğdem Ünal'ın ölümüyle ilgili kan donduran bir itiraf geldi. Küçük Meryem'in annesi Melisa, Meryem'i sevgilisinin öldürdüğünü canlı yayında itiraf etti. Almanya'dan Müge Anlı ile Tatlı Sert programına bağlanan Meryem'in annesi Melisa, kızını sevgilisi Recep Aldemir'in kollarında baygın ve çıplak halde bulduğunu söyledi.