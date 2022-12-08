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Haberler Yaşam SON DAKİKA: Müge Anlı'daki üfürükçü skandalı dehşete düşürmüştü! Sözde hoca tutuklandı, yeni detaylar ortaya çıktı: Bize Şeytan tırnağı diye...
Giriş Tarihi: 08.12.2022 12:08 Güncelleme Tarihi: 08.12.2022 12:30

SON DAKİKA: Müge Anlı'daki üfürükçü skandalı dehşete düşürmüştü! Sözde hoca tutuklandı, yeni detaylar ortaya çıktı: Bize Şeytan tırnağı diye...

ATV'nin sevilen programı Müge Anlı'da Son Dakika... Canlı yayına katılan Mehmet Ataş 18 yaşına yeni giren kızı Ayşenur Ataş'ın 70 yaşındaki sözde hoca tarafından kaçırıldığını söyledi. Üfürükçü Kahrıman'ın önce eşini ardından da kızını alıkoyduğunu söyleyen babanın çağrısı kısa sürede karşılık buldu. Yayının ihbar edilmesinin ardından üfürükçü Kahrıman tutuklandı. Öte yandan üfürükçüyü tanıyan bir izleyici, canlı yayına bağlayarak yaşadıklarını anlattı. İzleyicinin söyledikleri Müge Anlı ve stüdyodakileri şaşkına çevirdi.

SON DAKİKA: Müge Anlı’daki üfürükçü skandalı dehşete düşürmüştü! Sözde hoca tutuklandı, yeni detaylar ortaya çıktı: Bize Şeytan tırnağı diye...

Son dakika haberleri: ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında gündeme gelen 'üfürükçü' skandalında yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

SON DAKİKA: Müge Anlı’daki üfürükçü skandalı dehşete düşürmüştü! Sözde hoca tutuklandı, yeni detaylar ortaya çıktı: Bize Şeytan tırnağı diye...

Gaziantep'te oturan Mehmet Ataş, Müge Anlı ile Tatlı Sert'e katıldı. 18 yaşındaki kızı Ayşenur Ataş'ın, 70 yaşındaki sahte hoca Kahıraman tarafından alıkonulduğunu anlattı.

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SON DAKİKA: Müge Anlı’daki üfürükçü skandalı dehşete düşürmüştü! Sözde hoca tutuklandı, yeni detaylar ortaya çıktı: Bize Şeytan tırnağı diye...

Ataş, "18 yaşındaki kızımı tılsım yaparak kaçırdı. Kızım kaçtıktan sonra evin her yerinde tılsımlar bulduk. Bu adam evli ve 6 çocuk babası. Adamın yanında olduğunu biliyoruz, fotoğraflar var. Kızıma ev ve dükkan açmış. Bu adam önce eşimi kandırmıştı. Güya annem bana tılsım yapmış.

SON DAKİKA: Müge Anlı’daki üfürükçü skandalı dehşete düşürmüştü! Sözde hoca tutuklandı, yeni detaylar ortaya çıktı: Bize Şeytan tırnağı diye...

Tılsımı bozdum bana para getir diyerek eşimden 10 bin lira almış. Eşim hala kendisine inanıyor. Kızıma şantaj yaparak elinde tutuyor" ifadelerini kullandı.

70 yaşındaki üfürükçünün kaçırdığı 18 yaşındaki kız Müge Anlı canlı yayınında | Video

SON DAKİKA: Müge Anlı’daki üfürükçü skandalı dehşete düşürmüştü! Sözde hoca tutuklandı, yeni detaylar ortaya çıktı: Bize Şeytan tırnağı diye...

MUSKANIN İÇİNDEN İDDİA BÜLTENİ ÇIKMIŞTI

Müge Anlı, sözde hocanın yazdığı muskayı canlı yayında açtı. Muskanın içinden cips paketi ile iddia bülteni çıktı.

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