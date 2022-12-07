70 yaşındaki üfürükçünün kaçırdığı 18 yaşındaki kız Müge Anlı canlı yayınında | Video
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70 yaşındaki üfürükçünün kaçırdığı 18 yaşındaki Ayşenur canlı yayına katıldı. Canlı yayında özel açıklamalarda bulunan Ayşenur, Kahrıman'ın küçüklüğünden beri peşinde olduğunu söyledi. Ellerinde uygunsuz fotoğrafları olduğunu belirten Ayşenur, "Bana yıllardır şantaj yapıyorlar" dedi.