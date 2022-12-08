Müge Anlı'da üfürükçüyü tanıyan izleyici yaşadıklarını anlattı! "Bize şeytan tırnağı diye..." | Video

ATV'nin sevilen programı Müge Anlı'da Son Dakika... Canlı yayına katılan Mehmet Ataş 18 yaşına yeni giren kızı Ayşenur Ataş'ın 70 yaşındaki sözde hoca tarafından kaçırıldığını söyledi. Üfürükçü Kahrıman'ın önce eşini ardından da kızını alıkoyduğunu söyleyen babanın çağrısı kısa sürede karşılık buldu. Yayının ihbar edilmesinin ardından üfürükçü Kahrıman tutuklandı. Öte yandan üfürükçüyü tanıyan bir izleyici, canlı yayına bağlayarak yaşadıklarını anlattı. İzleyicinin söyledikleri Müge Anlı ve stüdyodakileri şaşkına çevirdi.