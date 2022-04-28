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Haberler Yaşam SON DAKİKA: Para karşılığında kadınları kelepçeleyerek falakaya yatıran kargocu için istenen ceza belli oldu! Fotoğraflar günlerce konuşulmuştu
Giriş Tarihi: 28.04.2022 12:58 Güncelleme Tarihi: 28.04.2022 12:58

SON DAKİKA: Para karşılığında kadınları kelepçeleyerek falakaya yatıran kargocu için istenen ceza belli oldu! Fotoğraflar günlerce konuşulmuştu

Son dakika haberine göre; Kayseri'de para karşılığında kadınları falakaya yatırarak görüntülerini çeken kargocu Erkan T. için istenen ceza belli oldu. Erkan T.'nin eşi, kendisinin falakaya yatırılan kadınlardan olduğunu, diğer kadınlardan haberi olmadığını ifade etti. Falakaya yatırılan kadınlar da Erkan T.'den şikayetçi olmadı. İşte kadınları falakaya yatıran kargocuya istenen ceza ve son dakika haberinin detayları...

SON DAKİKA: Para karşılığında kadınları kelepçeleyerek falakaya yatıran kargocu için istenen ceza belli oldu! Fotoğraflar günlerce konuşulmuştu

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde para karşılığı anlaştığı iddia edilen kadınları falakaya yatırdığı görüntüleri ortaya çıkan kargocu Erkan T. hakkında 2 ayrı suçtan toplam 9 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

SON DAKİKA: Para karşılığında kadınları kelepçeleyerek falakaya yatıran kargocu için istenen ceza belli oldu! Fotoğraflar günlerce konuşulmuştu

MADDİ DURUMU İYİ OLMAYAN KADINLARI KELEPÇELEDİ, FALAKAYA YATIRDI

Olay, Melikgazi ilçesi, Mimsin Şirintepe Mahallesi'nde meydana geldi. Bir kargo şirketinde çalışan evli ve 2 çocuk babası Erkan T., maddi durumu iyi olmayan kadınları evine çağırarak, gözlerini uyku bandı, ayaklarını kelepçe ve eşarpla bağlayıp falakaya yatırdı.

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SON DAKİKA: Para karşılığında kadınları kelepçeleyerek falakaya yatıran kargocu için istenen ceza belli oldu! Fotoğraflar günlerce konuşulmuştu

GÜZELLERE 500 TL ÇİRKİNLERE 250 TL

Erkan T., falakaya yatırdığı kadınlardan 'güzel' dediklerine 500 TL, 'çirkin' dediklerine ise 250 TL ödeme yaptı. Erkan T., falaka görüntülerini de kayıt altına aldı.

SON DAKİKA: Para karşılığında kadınları kelepçeleyerek falakaya yatıran kargocu için istenen ceza belli oldu! Fotoğraflar günlerce konuşulmuştu

TEKLİFİNİ KABUL ETMEYEN BİR KADIN ŞİKAYET ETTİ

Erkan T. başka kadınlara da çektiği videoları gönderdi. Benzer teklifte bulunduğu N.K. isimli kadının savcılığa suç duyurusunda bulunması üzerine Erkan T. gözaltına alındı.

SON DAKİKA: Para karşılığında kadınları kelepçeleyerek falakaya yatıran kargocu için istenen ceza belli oldu! Fotoğraflar günlerce konuşulmuştu

'GÖRÜNTÜLER RIZA İLE ÇEKİLDİ'

Erkan T. emniyetteki ifadesinde, "10 yıldır evliyim. Cep telefonu ile kayıt altına alınan görüntüler kadınların rızası ile çekildi. Kadınların isimlerini hatırlamıyorum. Kadınlarla sosyal medya üzerinden tanışmıştım.

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