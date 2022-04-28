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SON DAKİKA: Para karşılığında kadınları kelepçeleyerek falakaya yatıran kargocu için istenen ceza belli oldu! Fotoğraflar günlerce konuşulmuştu
Giriş Tarihi: 28.04.2022 12:58
Güncelleme Tarihi: 28.04.2022
12:58
SON DAKİKA: Para karşılığında kadınları kelepçeleyerek falakaya yatıran kargocu için istenen ceza belli oldu! Fotoğraflar günlerce konuşulmuştu
Son dakika haberine göre; Kayseri'de para karşılığında kadınları falakaya yatırarak görüntülerini çeken kargocu Erkan T. için istenen ceza belli oldu. Erkan T.'nin eşi, kendisinin falakaya yatırılan kadınlardan olduğunu, diğer kadınlardan haberi olmadığını ifade etti. Falakaya yatırılan kadınlar da Erkan T.'den şikayetçi olmadı. İşte kadınları falakaya yatıran kargocuya istenen ceza ve son dakika haberinin detayları...