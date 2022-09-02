Haberler Yaşam Son dakika: TFF binasına silahlı saldırıda yeni detaylar! Suç makinesi çıktılar

Giriş Tarihi: 02.09.2022 12:46 Güncelleme Tarihi: 02.09.2022 12:48

Son dakika: TFF binasına silahlı saldırıda yeni detaylar! Suç makinesi çıktılar

Son dakika haberleri: Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) Beykoz Riva'daki binasına akşam saatlerinde silahlı saldırı gerçekleştirildi. Saldırıda 5 adet mermi TFF binasına isabet etti, olayı gerçekleştirdiği tespit edilen ve binaya 300 metre mesafede bulunan yüzen ev sahibi Cüneyt U. ve onun arkadaşı Oğuzhan G. polis ekiplerince gözaltına alındı. Şüphelilerin Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemleri devam ederken 1.30 promil alkollü olduğu öğrenilen Cüneyd U.'nun alkol etkisinde olduğu için hala ifadesinin alınamadığı öne sürüldü. Şüphelinin olayda kullandığı silahı hatırlamadığı bir yere attığını öne sürdüğü belirtilirken silahı arama çalışmaları devam ediyor. Polisin olayla ilgili 1 kişiyi daha aradığı iddia edildi.