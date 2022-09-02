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Haberler Yaşam Son dakika: TFF binasına silahlı saldırıda yeni detaylar! Suç makinesi çıktılar
Giriş Tarihi: 02.09.2022 12:46 Güncelleme Tarihi: 02.09.2022 12:48

Son dakika: TFF binasına silahlı saldırıda yeni detaylar! Suç makinesi çıktılar

Son dakika haberleri: Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) Beykoz Riva'daki binasına akşam saatlerinde silahlı saldırı gerçekleştirildi. Saldırıda 5 adet mermi TFF binasına isabet etti, olayı gerçekleştirdiği tespit edilen ve binaya 300 metre mesafede bulunan yüzen ev sahibi Cüneyt U. ve onun arkadaşı Oğuzhan G. polis ekiplerince gözaltına alındı. Şüphelilerin Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemleri devam ederken 1.30 promil alkollü olduğu öğrenilen Cüneyd U.'nun alkol etkisinde olduğu için hala ifadesinin alınamadığı öne sürüldü. Şüphelinin olayda kullandığı silahı hatırlamadığı bir yere attığını öne sürdüğü belirtilirken silahı arama çalışmaları devam ediyor. Polisin olayla ilgili 1 kişiyi daha aradığı iddia edildi.

Yunus Emre KAVAK
Son dakika: TFF binasına silahlı saldırıda yeni detaylar! Suç makinesi çıktılar

Son dakika haberleri: Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yönetim kurulunun toplantı yaptığı sırada saat 17.45 sıralarında Riva Tesisleri'nin yakınında bulunan Çayağzı Deresi kenarından silahlı saldırıda bulunuldu.

Son dakika: TFF binasına silahlı saldırıda yeni detaylar! Suç makinesi çıktılar

Olayda yaralı ve can kaybı bulunmazken bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yeri inceleme ekipleri bölgede çalışma yaparken polis saldırıyı gerçekleştirdiği tespit edilen Cüneyt U. ve arkadaşı Oğuzhan G'yi gözaltına aldı. Saldırı öncesi şüphelilerin, o sırada tesadüfen selfie çeken bir polis memurunun kadrajına girdiği öğrenildi.

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Son dakika: TFF binasına silahlı saldırıda yeni detaylar! Suç makinesi çıktılar

YAN TARAFTAN PEŞ PEŞE ATEŞLENDİ

Konuyla ilgili ortaya çıkan yeni bilgilere göre olay şöyle yaşandı. Polis saldırının ardından hemen çalışma başlattı. Yapılan çalışmada çevredeki tanıkların ifadesi alındı.

Son dakika: TFF binasına silahlı saldırıda yeni detaylar! Suç makinesi çıktılar

Koruma polisi bungalov evlerin olduğu yerden ateş geldiğini söylince çalışmalar o tarafa yoğunlaştı. Bir kadın kendisinin kaldığı evin yakınlarında peş peşe ateş sesleri geldiğini söyledi.

Son dakika: TFF binasına silahlı saldırıda yeni detaylar! Suç makinesi çıktılar

Bahsettiği yerde 11 kovan bulundu. Yapılan çalışmalarda evin Cüneyd U.ya ait olduğu belirlendi. Yanında da arkadaşı Oğuzhan G.'nin olduğu öğrenildi.

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