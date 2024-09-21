Giriş Tarihi: 21.09.2024 11:25
Güncelleme Tarihi: 21.09.2024
11:27
Son dakika | Trabzon'u sel vurdu: Ev ve işyerlerini su bastı, araçlar suya kapıldı! Facianın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı
Trabzon'da son 24 saatte metrekareye düşen 160 kilogram yağış, Araklı, Sürmene, Arsin ve Yomra ilçelerinde, sel, taşkın ve heyelanlara yol açtı. İşitme engelli bir kişinin kayıp olarak arandığı, alt ve üst yapıda hasara neden olan, birçok aracın suya kapıldığı, mahsur kalan vatandaşların kurtarıldığı selin hasarı da gün ağarınca ortaya çıktı. Hasar tespitinin devam ettiği ilçelerde temizlik ve onarım çalışmalarını sürdüren ekipler, selin izlerini silmeye çalışıyor.