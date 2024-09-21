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Giriş Tarihi: 21.09.2024 11:25 Güncelleme Tarihi: 21.09.2024 11:27

Son dakika | Trabzon'u sel vurdu: Ev ve işyerlerini su bastı, araçlar suya kapıldı! Facianın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı

Trabzon'da son 24 saatte metrekareye düşen 160 kilogram yağış, Araklı, Sürmene, Arsin ve Yomra ilçelerinde, sel, taşkın ve heyelanlara yol açtı. İşitme engelli bir kişinin kayıp olarak arandığı, alt ve üst yapıda hasara neden olan, birçok aracın suya kapıldığı, mahsur kalan vatandaşların kurtarıldığı selin hasarı da gün ağarınca ortaya çıktı. Hasar tespitinin devam ettiği ilçelerde temizlik ve onarım çalışmalarını sürdüren ekipler, selin izlerini silmeye çalışıyor.

Son dakika | Trabzon’u sel vurdu: Ev ve işyerlerini su bastı, araçlar suya kapıldı! Facianın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı

Araklı, Sürmene, Arsin ve Yomra'da dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar suyla dolarken, bazı ev ve iş yerlerinin zemin ve bodrum katlarını su bastı.

Son dakika | Trabzon’u sel vurdu: Ev ve işyerlerini su bastı, araçlar suya kapıldı! Facianın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı

Şiddetli sağanak nedeniyle Araklı-Bayburt karayolu ulaşıma kapandı, park halindeki araçlar suya gömüldü. Belediye ekipleri yollarda iş makineleriyle su tahliyesi ve temizlik çalışma başlattı. Karayolları ekiplerinin yürüttüğü çalışmalarla Araklı- Bayburt karayolu tek yönlü trafiğe açıldı.

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Son dakika | Trabzon’u sel vurdu: Ev ve işyerlerini su bastı, araçlar suya kapıldı! Facianın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı

CAMİYE GİTMEK İÇİN EVDEN ÇIKTI, GERİ DÖNEMEDİ

Selin etkili olduğu Sürmene ilçesine Çavuşlu Mahallesi'nde, camiye gitmek için evden çıkan Ali Kemal Demir (65), geri dönmedi.

Son dakika | Trabzon’u sel vurdu: Ev ve işyerlerini su bastı, araçlar suya kapıldı! Facianın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı

Yatsı namazı sonrası camiden çıkarak kendisinden haber alınamayan Demir için bölgede AFAD ekipleri, arama kurtarma çalışması başlattı. Ekiplerin çalışmalarında, henüz bir ize rastlanmadı.

Son dakika | Trabzon’u sel vurdu: Ev ve işyerlerini su bastı, araçlar suya kapıldı! Facianın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı

SU BASAN HASTANEDE HASTALAR TAHLİYE EDİLDİ

Trabzon'un Araklı ilçesinde etkili olan sağanak sonrası Özgen Mahallesi'ndeki Araklı Bayram Halil Devlet Hastanesi'ni de su bastı. Bahçesi suyla dolan hastane AFAD, UMKE ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, 38 hasta ve 30 personeli, Acil Servis girişinden tahliye etti.

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