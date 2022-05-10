Son seçim anketi sonuçları: 2022 En son seçim anketi sonuçları nasıl, anketlerindeki son durum ne?

Bir sonraki Türkiye cumhurbaşkanlığı seçiminin gerçekleşeceği 2023 genel seçimleri öncesi AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen A Haber'de katıldığı 'Sebep Sonuç' programında son seçim anketi ile beraber analizlerini de kamuoyunun bilgisine sundu. Muhalefetin aday tartışmaları devam ederken AK Parti'nin Türk milletinden teveccüh gördüğü ve bu durumun anketlere oy oranına da yansıdığı kaydedildi. Peki, 2022 En son seçim anketi sonuçları nasıl, seçim anketlerindeki son durum ne? İşte detaylar...