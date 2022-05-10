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Haberler Yaşam Son seçim anketi sonuçları: 2022 En son seçim anketi sonuçları nasıl, anketlerindeki son durum ne?
Giriş Tarihi: 10.05.2022 10:50 Güncelleme Tarihi: 10.05.2022 10:51

Son seçim anketi sonuçları: 2022 En son seçim anketi sonuçları nasıl, anketlerindeki son durum ne?

Bir sonraki Türkiye cumhurbaşkanlığı seçiminin gerçekleşeceği 2023 genel seçimleri öncesi AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen A Haber'de katıldığı 'Sebep Sonuç' programında son seçim anketi ile beraber analizlerini de kamuoyunun bilgisine sundu. Muhalefetin aday tartışmaları devam ederken AK Parti'nin Türk milletinden teveccüh gördüğü ve bu durumun anketlere oy oranına da yansıdığı kaydedildi. Peki, 2022 En son seçim anketi sonuçları nasıl, seçim anketlerindeki son durum ne? İşte detaylar...

Son seçim anketi sonuçları: 2022 En son seçim anketi sonuçları nasıl, anketlerindeki son durum ne?

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, seçim anketleri son durumu ile AK Parti oy oranı ile ilgili detayları paylaştı. 'Melih Altınok ile Sebep Sonuç' programına konuk olan Mustafa Şen, Partisinin yaptırdığı son seçim anketi çalışmalarını aktartıtken, AK Parti'nin oylarını ciddi biçimde arttırdığını belirtti. Peki, 2022 En son seçim anketi sonuçları nasıl, seçim anketlerindeki son durum ne? İşte detaylar...

Son seçim anketi sonuçları: 2022 En son seçim anketi sonuçları nasıl, anketlerindeki son durum ne?

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, A Haber'de yayınlanan 'Melih Altınok ile Sebep Sonuç' programına konuk oldu. Partisinin yaptırdığı son seçim anketi çalışmalarını ve gelecek projeksiyonuyla gerçekleştirdiği analizleri aktaran Şen AK Parti'nin oylarını ciddi biçimde arttırdığını belirtti. Buna göre CHP'nin kontrolünde bir araya gelen 6 partinin sürekli krizlerle boğuşması ve adaylarını dahi belirleyememiş olması kararsız seçmenleri de AK Parti'ye yönlendirdi.

İşte AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Şen'in yaptığı son dakika açıklamaları ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile AK Parti'ye olan güvenin son seçim anketlerine yansıması;

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Son seçim anketi sonuçları: 2022 En son seçim anketi sonuçları nasıl, anketlerindeki son durum ne?

BAŞKAN RECEP TAYYİP ERDOĞAN'A SUNULDU

A Haber'de gündeme dair soruları cevaplayan ve kritik verileri paylaşan Genel Başkan Yardımcsı Mustafa Şen, 2023 seçimleri öncesinde Başkan Erdoğan'a da sunulan çalışmalara ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Son seçim anketi sonuçları: 2022 En son seçim anketi sonuçları nasıl, anketlerindeki son durum ne?

SON DAKİKA | AK PARTİ SON SEÇİM ANKETLERİNDE YÜZDE 40'LARI YAKALADI

2023 seçimleri için yapılan anket oranlarından söz edenMustafa Şen, partisinin oy oranında düşüş yaşandığını ancak son zamanlardaki yükselişle son rakamların yüzde 40'a dayandığını söyledi.

Son seçim anketi sonuçları: 2022 En son seçim anketi sonuçları nasıl, anketlerindeki son durum ne?

ANKETLER SONRASI YAPILAN ANALİZ YÜZDE 46'YI İŞARET EDİYOR

Son seçim anketinde oy oranın yüzde 40'ı geçeceğini belirten Mustafa Şen, "Bizim yaptığımız analizler yüzde 45'i, hatta bazıları yüzde 46'yı gösteriyor" dedi.

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