Son seçim anketi sonuçları: 2022 En son seçim anketi sonuçları nasıl, anketlerindeki son durum ne?

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, A Haber'de yayınlanan 'Melih Altınok ile Sebep Sonuç' programına konuk oldu. Partisinin yaptırdığı son seçim anketi çalışmalarını ve gelecek projeksiyonuyla gerçekleştirdiği analizleri aktaran Şen AK Parti'nin oylarını ciddi biçimde arttırdığını belirtti. Buna göre CHP'nin kontrolünde bir araya gelen 6 partinin sürekli krizlerle boğuşması ve adaylarını dahi belirleyememiş olması kararsız seçmenleri de AK Parti'ye yönlendirdi.

İşte AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Şen'in yaptığı son dakika açıklamaları ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile AK Parti'ye olan güvenin son seçim anketlerine yansıması;