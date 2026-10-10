Sosyal medyaya dijital fren: Yaş sınırı için kritik tarih açıklandı! İşte merak edilen detaylar…

BAKAN GÖKTAŞ'TAN AÇIKLAMA GELDİ

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, çocukların dijital platformlarda güvenliğini sağlamaya yönelik önemli düzenlemeleri içeren ve 1 Kasım'da yürürlüğe girecek yönetmeliğe ilişkin şunları kaydetti:

"Yönetmelik ile sosyal ağ sağlayıcılar 15 yaşını doldurmamış çocuklara hizmet sunamayacak. Sosyal medya platformlarında e-Devlet üzerinden, kimlik bilgileri paylaşılmadan yaş doğrulaması zorunlu olacak. 15-18 yaş grubundaki çocukların hesapları gizli olacak, takipçi ve takip bilgileri görüntülenemeyecek. Bu hesaplarda canlı yayın yapılamayacak, ekran görüntüsü alınmasını önleyici teknik tedbirler uygulanacak. Bu hesaplarda davranışsal bağımlılığa zemin hazırlayan, platformda geçirilen süreyi uzatan tasarımlara sınırlama getirilecek. Çocukların davranışlarına göre hesaplar özelleştirilemeyecek, kişisel verileri profilleme ve kişiselleştirilmiş ticari reklam faaliyetlerine konu edilemeyecek. Platformların yükümlülükleri yaptırımlarla desteklenecek. Ebeveynler, hesap ayarlarını, ücretli işlemleri, ekran süresini ve konum paylaşımını kontrol edebilecek. Mevcut hesaplar da yaş doğrulamasından geçecek. 31 Mart 2027'ye kadar mevcut hesaplarda en az bir kez yaş doğrulaması yapılacak. Ailelerimiz ve çocuklarımız için hayırlı olsun."