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Sosyal medyaya dijital fren: Yaş sınırı için kritik tarih açıklandı! İşte merak edilen detaylar…
Giriş Tarihi: 10.10.2026 09:57
Güncelleme Tarihi: 10.10.2026 10:39
Sosyal medyaya dijital fren: Yaş sınırı için kritik tarih açıklandı! İşte merak edilen detaylar…
Sosyal medya kullanımına yönelik yeni yaş sınırlamasıyla birlikte kullanıcıları bekleyen değişiklikler netleşiyor. Prof. Dr. Ali Murat Kırık, A Haber'e özel açıklamalarında yaş doğrulama sisteminin nasıl işleyeceğini, 15-18 yaş arasındaki kullanıcıların hangi kısıtlamalarla karşılaşacağını ve mevcut hesapların nasıl denetleneceğini anlattı. Düzenlemenin yürürlük tarihi ve kurallara uymayan platformlara uygulanacak yaptırımlar da dikkat çekti. İşte detaylar…