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Giriş Tarihi: 10.10.2026 09:57 Güncelleme Tarihi: 10.10.2026 10:39

Sosyal medyaya dijital fren: Yaş sınırı için kritik tarih açıklandı! İşte merak edilen detaylar…

Sosyal medya kullanımına yönelik yeni yaş sınırlamasıyla birlikte kullanıcıları bekleyen değişiklikler netleşiyor. Prof. Dr. Ali Murat Kırık, A Haber'e özel açıklamalarında yaş doğrulama sisteminin nasıl işleyeceğini, 15-18 yaş arasındaki kullanıcıların hangi kısıtlamalarla karşılaşacağını ve mevcut hesapların nasıl denetleneceğini anlattı. Düzenlemenin yürürlük tarihi ve kurallara uymayan platformlara uygulanacak yaptırımlar da dikkat çekti. İşte detaylar…

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Sosyal medyaya dijital fren: Yaş sınırı için kritik tarih açıklandı! İşte merak edilen detaylar…

Sosyal medyaya getirilen yaş sınırlamasıyla ilgili merak edilen detayları Prof. Dr. Ali Murat Kırık, A Haber'e anlattı. Yaş doğrulamanın e-Devlet üzerinden nasıl yapılacağından 15-18 yaş arasındaki kullanıcıları bekleyen kısıtlamalara kadar pek çok konuya açıklık getiren Kırık, mevcut hesapların durumuna ve kurallara uymayan platformlara uygulanacak yaptırımlara ilişkin de önemli bilgiler verdi.

Sosyal medyaya dijital fren: Yaş sınırı için kritik tarih açıklandı! İşte merak edilen detaylar…

"YAŞ DOĞRULAMA E-DEVLET ÜZERİNDEN YAPILACAK"

Sosyal medya platformlarında yaş doğrulamasının nasıl gerçekleştirileceğine ilişkin soru işaretlerini gideren Prof. Dr. Ali Murat Kırık, sistemin e-Devlet üzerinden işleyeceğini belirtti. Doğrulama sırasında kullanıcıların kişisel bilgilerinin platformlarla paylaşılmayacağını vurgulayan Kırık, şu ifadeleri kullandı:

"E devlet kapısı üzerinden gerçekleştirilecek. Yaş doğrulama belirteci ilgili platforma yüklenecek. Belirteçte sadece 15 yaşını doldurup doldurmadığı görülecek. Kişisel bilgiler yer almayacak. Doğrulama hesap açılışı sırasında istenecek ve her giriş yapıldığında tekrar sorulamayacak."

Kırık, Türkiye'ye geçici olarak gelen turistler için farklı bir doğrulama yönteminin uygulanacağını da belirterek, "Geçici olarak gelen turistler için pasaport üzerinden bir doğrulama istenecek." dedi.

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Sosyal medyaya dijital fren: Yaş sınırı için kritik tarih açıklandı! İşte merak edilen detaylar…

15-18 YAŞ ARASINDAKİ KULLANICILARA HANGİ KISITLAMALAR GETİRİLECEK?

Yeni düzenlemeyle birlikte 15-18 yaş aralığındaki kullanıcıların sosyal medya hesaplarında çeşitli güvenlik ve gizlilik önlemleri uygulanacak. Bu yaş grubundaki kullanıcıların hesaplarının gizli olacağını ve açık hesap seçeneğinin sunulmayacağını belirten Kırık, getirilecek kısıtlamalara ilişkin şu bilgileri verdi:

"15-18 yaş arası için hesaplar gizli olacak ve açık hesap seçeneği olmayacak. Takipçi ve takip edilen listeler görüntülenmeyecek, bu gizlilik açısından önemli. Görüldü bilgisi ve canlı yayın seçeneği olmayacak. Profil resmi ve paylaşımların ekran görüntüsü alınması engellenecek. Rehberimizdeki kişilerle entegrasyon yapılmayacak ve hesap başkalarına önerilmeyecek. Sonsuz kaydırma çocukların mentalini olumsuz etkiliyor. Kişiselleştirme seçeneği olmayacak, kişisel verilere erişim olmayacak."

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Sosyal medyaya dijital fren: Yaş sınırı için kritik tarih açıklandı! İşte merak edilen detaylar…

MEVCUT SOSYAL MEDYA HESAPLARI NE OLACAK?

Düzenlemenin mevcut kullanıcılara nasıl uygulanacağı da merak konusu. Türkiye'deki hesaplarda oturumların zaman zaman kapatılabileceğini belirten Kırık, kullanıcıların yeniden giriş yaparken yaş doğrulamasını tamamlamaları gerekeceğini söyledi. Kırık, mevcut hesapların doğrulama sürecine ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye'de yer alan hesaplar zaman zaman çıkış yapılıyor. Hesaplardan çıkış yapıldıktan sonra giriş yapmak için belirteci yüklemek zorunda kalacaksınız. Bu şekilde doğrulama yapılacak.

Anne baba belirteciyle açılan hesaplar suç olarak sayılacak.

Harcama limitleri, özel ayarlar ebeveyn izinlerine bağlı olacak. Araçlar Türkçe olacak. Güvenlik doğrulaması olmayan araçlar devre dışı olacak."

Sosyal medyaya dijital fren: Yaş sınırı için kritik tarih açıklandı! İşte merak edilen detaylar…

SOSYAL MEDYA DÜZENLEMESİ NE ZAMAN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK?

Yeni düzenlemenin takvimine ve kurallara uymayan platformlara uygulanacak yaptırımlara ilişkin de bilgi veren Kırık, uygulamanın 1 Kasım 2026'da yürürlüğe gireceğini, platformlara gerekli düzenlemeleri tamamlamaları için ise 31 Mart 2027'ye kadar süre tanındığını belirtti.

Sosyal medyaya dijital fren: Yaş sınırı için kritik tarih açıklandı! İşte merak edilen detaylar…

Mevcut hesaplarda da yaş doğrulamasının yapılması gerektiğini vurgulayan Kırık, düzenlemeye uyulmaması halinde uygulanacak yaptırımları şöyle açıkladı:

"Bu uygulama 1 Kasım 2026'da yürürlüğe girecek. Platformlara uygulama yapması için 31 Mart 2027'ye kadar bir mühlet tanımlandı. Mevcut hesapların yaş doğrulaması yapılmalı.

5651 yayınların düzenlenmesi kanunun uygulanmaması halinde, para cezası 30 gün içinde 10 milyon, diğer 30 gün içinde 30 milyon şeklinde uygulanacak.

Yine gerekli düzenlemeler yapılmazsa ilk etapta yüzde 50 bant daraltma, sonrasında yüzde 90 bant daraltma uygulanacak. En son komple bant daraltma uygulanacak."

Sosyal medyaya dijital fren: Yaş sınırı için kritik tarih açıklandı! İşte merak edilen detaylar…

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Sosyal medyaya dijital fren: Yaş sınırı için kritik tarih açıklandı! İşte merak edilen detaylar…

BAKAN GÖKTAŞ'TAN AÇIKLAMA GELDİ

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, çocukların dijital platformlarda güvenliğini sağlamaya yönelik önemli düzenlemeleri içeren ve 1 Kasım'da yürürlüğe girecek yönetmeliğe ilişkin şunları kaydetti:

"Yönetmelik ile sosyal ağ sağlayıcılar 15 yaşını doldurmamış çocuklara hizmet sunamayacak. Sosyal medya platformlarında e-Devlet üzerinden, kimlik bilgileri paylaşılmadan yaş doğrulaması zorunlu olacak. 15-18 yaş grubundaki çocukların hesapları gizli olacak, takipçi ve takip bilgileri görüntülenemeyecek. Bu hesaplarda canlı yayın yapılamayacak, ekran görüntüsü alınmasını önleyici teknik tedbirler uygulanacak. Bu hesaplarda davranışsal bağımlılığa zemin hazırlayan, platformda geçirilen süreyi uzatan tasarımlara sınırlama getirilecek. Çocukların davranışlarına göre hesaplar özelleştirilemeyecek, kişisel verileri profilleme ve kişiselleştirilmiş ticari reklam faaliyetlerine konu edilemeyecek. Platformların yükümlülükleri yaptırımlarla desteklenecek. Ebeveynler, hesap ayarlarını, ücretli işlemleri, ekran süresini ve konum paylaşımını kontrol edebilecek. Mevcut hesaplar da yaş doğrulamasından geçecek. 31 Mart 2027'ye kadar mevcut hesaplarda en az bir kez yaş doğrulaması yapılacak. Ailelerimiz ve çocuklarımız için hayırlı olsun."

Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör
#A HABER #ALİ MURAT KIRIK #SOSYAL MEDYA

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