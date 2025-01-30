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Haberler Yaşam Süper Loto sonuçları son dakika açıklandı! İşte, 30 Ocak 2025 Perşembe Milli Piyango online ile Süper Loto sonuçları sorgula!
Giriş Tarihi: 30.01.2025 21:37 Güncelleme Tarihi: 30.01.2025 21:41

Süper Loto sonuçları son dakika açıklandı! İşte, 30 Ocak 2025 Perşembe Milli Piyango online ile Süper Loto sonuçları sorgula!

Süper Loto 30 Ocak 2025 Perşembe sonuçları sorgulanıyor. Haftanın üç günü gerçekleşen çekiliş Salı, Perşembe ve Pazar olmak üzere saat 21.30'da gerçekleşiyor. Canlı çekilişle ilan edilen sonuçlar, noter huzurunda Milli Piyango online sitesinin youtube kanalından açıklanıyor. İşte, 30 Ocak 2025 Perşembe Süper Loto sonuçları ile kazanan şanslı numaralar...

Süper Loto sonuçları son dakika açıklandı! İşte, 30 Ocak 2025 Perşembe Milli Piyango online ile Süper Loto sonuçları sorgula!

Milli Piyango Online üzerinden ve bayilerden oynanan Süper Loto 30 Ocak 2025 Perşembe çekilişi sonuçları millipiyangoonline.com/super-loto resmi sitesinden şansoyunuseverlerle paylaşılıyor. İşte, Süper Loto 30 Ocak 2025 Perşembe sonuçları ve MP bilet sorgula ekranı!

Süper Loto sonuçları son dakika açıklandı! İşte, 30 Ocak 2025 Perşembe Milli Piyango online ile Süper Loto sonuçları sorgula!

SÜPER LOTO SONUÇLARI 30 OCAK 2025

Milli Piyango Online üzerinden ve bayilerden oynanan Süper Loto 30 Ocak 2025 Perşembe çekilişi ile gündemde. Kazandıran numaralar 21.30'da gerçekleşen çekiliş ile netlik kazanıyor.

İşte, şanslı numaralar:

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Süper Loto sonuçları son dakika açıklandı! İşte, 30 Ocak 2025 Perşembe Milli Piyango online ile Süper Loto sonuçları sorgula!

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE EKRANI

SÜPER LOTO SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

Süper Loto sonuçları son dakika açıklandı! İşte, 30 Ocak 2025 Perşembe Milli Piyango online ile Süper Loto sonuçları sorgula!

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur.

Haftada 3 gün kazanma şansın var! Süper Loto haftada 3 gün: Salı, Perşembe ve Pazar günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 60 numara içinden 6 numara çekilir.

Süper Loto sonuçları son dakika açıklandı! İşte, 30 Ocak 2025 Perşembe Milli Piyango online ile Süper Loto sonuçları sorgula!

Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan minimum 2, maksimum 6 tane bilirsen kazanan sen olursun! 6 bilen Süper Loto büyük ikramiyesini kazanır. Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

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