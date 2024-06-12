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Haberler Yaşam Survivor All Star finali ne zaman? İstanbul finaline kimler kaldı, biletler ne kadar? Survivor final tarihi 2024!
Giriş Tarihi: 12.06.2024 14:40 Güncelleme Tarihi: 12.06.2024 14:40

Survivor All Star finali ne zaman? İstanbul finaline kimler kaldı, biletler ne kadar? Survivor final tarihi 2024!

TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı Survivor All Star 2024'de sona geliniyor. Final bölümü için geri sayım başlarken sezonun şampiyon olan ismi İstanbul'da gerçekleşecek büyük finalde şampiyonluk kupasını kaldıracak. İlk finalist Batuhan olurken ikinci finalist Nefise oldu. Büyük finalde dört isim karşı karşıya gelecek. Yarışmanın sıkı takipçileri "2024 Survivor All Star finali ne zaman, nerede olacak?" soruları için arama motorlarını çalıştırıyor. Peki, Survivor finali ne zaman, saat kaçta yayınlanacak? İşte detaylar…

Survivor All Star finali ne zaman? İstanbul finaline kimler kaldı, biletler ne kadar? Survivor final tarihi 2024!

Adını finale yazdıran Seda, Ogeday, Nefise, Atakan ve Batuhan arasında destekledikleri kişinin şampiyon olmasını isteyen Survivor All Star'ın sıkı takipçileri "Survivor finali ne zaman oynanacak?" sorusuna yanıt aramaya başladı. İstanbul'daki finalist koltuğuna hak kazanan ilk isim Batuhan, ikinci isim de Nefise olurken Ogeday, Seda ve Atakan bugün düelloya çıkacak. Peki, Survivor All Star finali ne zaman yapılacak? İşte yanıtı...

Survivor All Star finali ne zaman? İstanbul finaline kimler kaldı, biletler ne kadar? Survivor final tarihi 2024!

SURVİVOR BÜYÜK FİNAL NE ZAMAN, NEREDE?
Survivor All Star büyük finali 13 Haziran 2024 Perşembe günü saat 20.00'de canlı olarak başlayacak. İstanbul Nefes Orman Açık Hava Sahnesi finale sahne olacak.

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Survivor All Star finali ne zaman? İstanbul finaline kimler kaldı, biletler ne kadar? Survivor final tarihi 2024!

SURVİVOR FİNAL BİLETLERİ!

Survivor final biletleri tribün A bilet fiyatı 350 TL, tribün B bilet fiyatı ise 250 TL olarak satışa çıktı.

Survivor All Star finali ne zaman? İstanbul finaline kimler kaldı, biletler ne kadar? Survivor final tarihi 2024!

SURVİVOR BÜYÜK FİNALE KİMLER KALDI?
Adını finale yazdıran isimler; Seda, Ogeday, Nefise, Atakan ve Batuhan oldu. Bu isimler arasında İstanbul'daki finalist koltuğuna hak kazanan ilk isim Batuhan, ikinci isim de Nefise oldu. Ogeday, Seda ve Atakan düelloya çıkacak.

Survivor All Star finali ne zaman? İstanbul finaline kimler kaldı, biletler ne kadar? Survivor final tarihi 2024!

SURVİVOR FİNALİ NASIL OLACAK?
Konseyde Acun Ilıcalı finale dair merak edilenlkeri duyurdu: 'Acil Durum Konseyi'ni topladı. Yarışmacılara finale artık günler kaldığını belirten Ilıcalı, "Arkadaşlar finale giden yol şöyle ortaya çıkacak; Dokunulmazlık oyununu altınız birden oynuyorsunuz. Kuralların detaylarını Murat anlatacak ama herkes herkesle oynayacak. Bir kişi dokunulmaz olacak. Ada konseyi olmayacak. Ertesi gün bir daha oynayacaksınız. Kalan 5 kişi yine herkes birbiriyle oynayacak, 2.dokunulmaz çıkacak ve kalan 4 kişi düelloya çıkacak. Daha sonra final oyunları başlayacak.

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