Survivor All Star finali ne zaman? İstanbul finaline kimler kaldı, biletler ne kadar? Survivor final tarihi 2024!

SURVİVOR FİNALİ NASIL OLACAK?

Konseyde Acun Ilıcalı finale dair merak edilenlkeri duyurdu: 'Acil Durum Konseyi'ni topladı. Yarışmacılara finale artık günler kaldığını belirten Ilıcalı, "Arkadaşlar finale giden yol şöyle ortaya çıkacak; Dokunulmazlık oyununu altınız birden oynuyorsunuz. Kuralların detaylarını Murat anlatacak ama herkes herkesle oynayacak. Bir kişi dokunulmaz olacak. Ada konseyi olmayacak. Ertesi gün bir daha oynayacaksınız. Kalan 5 kişi yine herkes birbiriyle oynayacak, 2.dokunulmaz çıkacak ve kalan 4 kişi düelloya çıkacak. Daha sonra final oyunları başlayacak.