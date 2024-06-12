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Survivor All Star finali ne zaman? İstanbul finaline kimler kaldı, biletler ne kadar? Survivor final tarihi 2024!
Giriş Tarihi: 12.06.2024 14:40
Güncelleme Tarihi: 12.06.2024
14:40
Survivor All Star finali ne zaman? İstanbul finaline kimler kaldı, biletler ne kadar? Survivor final tarihi 2024!
TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı Survivor All Star 2024'de sona geliniyor. Final bölümü için geri sayım başlarken sezonun şampiyon olan ismi İstanbul'da gerçekleşecek büyük finalde şampiyonluk kupasını kaldıracak. İlk finalist Batuhan olurken ikinci finalist Nefise oldu. Büyük finalde dört isim karşı karşıya gelecek. Yarışmanın sıkı takipçileri "2024 Survivor All Star finali ne zaman, nerede olacak?" soruları için arama motorlarını çalıştırıyor. Peki, Survivor finali ne zaman, saat kaçta yayınlanacak? İşte detaylar…