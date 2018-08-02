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Tarihi ilçede keyfi

Giriş Tarihi: 02.08.2018 12:09 Güncelleme Tarihi: 02.08.2018 12:10
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Tarihi ilçede keyfi
Tarihi ilçede rafting keyfi

Tarihte birçok medeniyete ev sahipliği yapan Elazığ'ın Palu ilçesi, Murat Nehrinde yapılmaya başlanan etkinlikleriyle adrenalin tutkunlarına ev sahipliği yapıyor.

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Tarihi ilçede keyfi
Tarihi ilçede rafting keyfi

Urartu kralı Menua tarafından kayadan yaptırılan kitabe, mezarlar, tüneller, nişler ve tapınaklarla açık hava müzesi olarak anılan Palu, doğal güzellikleriyle de fotoğrafçıların ve doğa sporları tutkunlarının ilgi odağı oldu.

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Tarihi ilçede keyfi
Tarihi ilçede rafting keyfi

Kaymakamlık ve belediye ilçenin tarih ve inanç turizminin yanı sıra doğa sporlarıyla da adını dünyaya duyurması için projeler yürütülüyor. Bu kapsamda yaklaşık 1100 sene önce inşa edilen ve İpek Yolu güzergahında olduğu için "İstanbul'u Bağdat'a bağlayan köprü'' olarak bilinen Palu Köprüsünün de üzerinde bulunduğu Murat Nehrinde yapılıyor.

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Tarihi ilçede keyfi
Tarihi ilçede rafting keyfi
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Tarihi ilçede keyfi
Tarihi ilçede rafting keyfi
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Tarihi ilçede keyfi
Tarihi ilçede rafting keyfi
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Tarihi ilçede keyfi
Tarihi ilçede rafting keyfi
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