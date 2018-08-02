Tarihi ilçede rafting keyfi

Tarihte birçok medeniyete ev sahipliği yapan Elazığ'ın Palu ilçesi, Murat Nehrinde yapılmaya başlanan rafting etkinlikleriyle adrenalin tutkunlarına ev sahipliği yapıyor. Urartu kralı Menua tarafından kayadan yaptırılan kitabe, mezarlar, tüneller, nişler ve tapınaklarla açık hava müzesi olarak anılan Palu, doğal güzellikleriyle de fotoğrafçıların ve doğa sporları tutkunlarının ilgi odağı oldu. Kaymakamlık ve belediye ilçenin tarih ve inanç turizminin yanı sıra doğa sporlarıyla da adını dünyaya duyurması için projeler yürütülüyor. Bu kapsamda yaklaşık 1100 sene önce inşa edilen ve İpek Yolu güzergahında olduğu için 'İstanbul'u Bağdat'a bağlayan köprü'' olarak bilinen Palu Köprüsünün de üzerinde bulunduğu Murat Nehrinde rafting yapılıyor.