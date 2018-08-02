Tarihi ilçede rafting keyfi

Kaymakamlık ve belediye ilçenin tarih ve inanç turizminin yanı sıra doğa sporlarıyla da adını dünyaya duyurması için projeler yürütülüyor. Bu kapsamda yaklaşık 1100 sene önce inşa edilen ve İpek Yolu güzergahında olduğu için "İstanbul'u Bağdat'a bağlayan köprü'' olarak bilinen Palu Köprüsünün de üzerinde bulunduğu Murat Nehrinde rafting yapılıyor.