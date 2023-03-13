Haberler Yaşam TOKİ İzmir kura sonuçları canlı yayın takip ekranı! 13 Mart 2023 TOKİ İzmir Dikili, Tire kura sonuçları sorgulama 2+1 3+1 isim listesi

Giriş Tarihi: 13.03.2023 08:09 Güncelleme Tarihi: 13.03.2023 08:09

TOKİ İzmir kura sonuçları canlı yayın takip ekranı! 13 Mart 2023 TOKİ İzmir Dikili, Tire kura sonuçları sorgulama 2+1 3+1 isim listesi

TOKİ kuraları canlı yayın ile takip ediliyor. Yüzyılın felaketi olarak adlandırılan depremin ardından verilen ara sonrası kura çekimi devam ediyor. TOKİ İzmir kura sonuçları sorgulama işlemleri başladı. 8-14 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilen kura çekilişi ile tamamlanıyor. Birçok ilçede 2+1 3+1 isim listesi ortaya çıktı. 13 Mart 2023 bugün TOKİ İzmir Dikili, Tire kura sonuçları belli oluyor. 12 bin 400 konutta hak sahibi belirleniyor. Peki, İlk Evim TOKİ İzmir kura sonuçları e devlet sorgulama nasıl yapılır? İşte, tüm merak edilenler…