Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam TOKİ İzmir kura sonuçları canlı yayın takip ekranı! 13 Mart 2023 TOKİ İzmir Dikili, Tire kura sonuçları sorgulama 2+1 3+1 isim listesi
Giriş Tarihi: 13.03.2023 08:09 Güncelleme Tarihi: 13.03.2023 08:09

TOKİ İzmir kura sonuçları canlı yayın takip ekranı! 13 Mart 2023 TOKİ İzmir Dikili, Tire kura sonuçları sorgulama 2+1 3+1 isim listesi

TOKİ kuraları canlı yayın ile takip ediliyor. Yüzyılın felaketi olarak adlandırılan depremin ardından verilen ara sonrası kura çekimi devam ediyor. TOKİ İzmir kura sonuçları sorgulama işlemleri başladı. 8-14 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilen kura çekilişi ile tamamlanıyor. Birçok ilçede 2+1 3+1 isim listesi ortaya çıktı. 13 Mart 2023 bugün TOKİ İzmir Dikili, Tire kura sonuçları belli oluyor. 12 bin 400 konutta hak sahibi belirleniyor. Peki, İlk Evim TOKİ İzmir kura sonuçları e devlet sorgulama nasıl yapılır? İşte, tüm merak edilenler…

TOKİ İzmir kura sonuçları canlı yayın takip ekranı! 13 Mart 2023 TOKİ İzmir Dikili, Tire kura sonuçları sorgulama 2+1 3+1 isim listesi

TOKİ İzmir kura çekimi canlı izle ekranı ile takip ediliyor. Merkez, Menemen, Güzelbahçe, Urla, Selçuk, Torbalı, Seferihisar, Aliağa, Kemalpaşa, Dikili, Tire, Bergama, Karaburun, Kiraz, Kınık ilçelerinde çekilen kuraların ardından hak sahipleri belirleniyor. 13 Mart 2023 Pazartesi günü belli olacak TOKİ İzmir Dikili, Tire kura sonuçları sorgulama ekranı ile isim listesi belirlenecek. Toplu Konut İdaresi İlk Evim sonuçları e-devlet üzerinden öğrenilebiliyor. İşte, TOKİ İzmir kura sonuçları sorgulama ekranı…

TOKİ İzmir kura sonuçları canlı yayın takip ekranı! 13 Mart 2023 TOKİ İzmir Dikili, Tire kura sonuçları sorgulama 2+1 3+1 isim listesi

YENİ KURA TAKVİMİ BELLİ OLDU!

İzmir, Afyonkarahisar, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da gerçekleştirilecek kura çekilişlerinin yapılacağı yeni tarih belli oldu.

8-14 Mart İzmir 12.400 konut

8-9 Mart Afyonkarahisar 3.169 konut

11 Mart Edirne 1.363 konut

12 Mart Kırıklareli 1.189 konut

13-14 Mart Tekirdağ 3.100 konut

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
TOKİ İzmir kura sonuçları canlı yayın takip ekranı! 13 Mart 2023 TOKİ İzmir Dikili, Tire kura sonuçları sorgulama 2+1 3+1 isim listesi

İZMİR TOKİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

15 ilçede toplamda 12 bin 400 sosyal konutun hak sahiplerini bulacağı TOKİ İzmir kura çekilişi 8-14 Mart tarihleri arasında çekilecek.

Belirtilen tarihlerde her gün saat 10.00'da başlayan kuralar Sabancı Kültür Merkezi Büyük Salon'da yapılacak.

İlçelere göre kura tarihleri takvimi şöyle:

TOKİ İzmir kura sonuçları canlı yayın takip ekranı! 13 Mart 2023 TOKİ İzmir Dikili, Tire kura sonuçları sorgulama 2+1 3+1 isim listesi

8 MART: Merkez

9 MART: Menemen

10 MART: Güzelbahçe, Urla, Selçuk

11 MART: Torbalı, Seferihisar

12 MART: Aliağa, Kemal Paşa

13 MART: Dikili, Tire

14 MART: Bergama, Karaburun, Kiraz, Kınık

TOKİ İzmir kura sonuçları canlı yayın takip ekranı! 13 Mart 2023 TOKİ İzmir Dikili, Tire kura sonuçları sorgulama 2+1 3+1 isim listesi

TOKİ İZMİR KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE İÇİN TIKLAYINIZ

SON DAKİKA