Trump hamburger Obama turta seviyor

ATIŞTIRMALIK YEMİYORLAR

Sekiz yıl görev alan Yosses, başkanların ve kabine üyelerinin hiç atıştırmadıklarını anlatıyor: "Çok ilginç ki Beyaz Saray'da saatlerce çalışmalarına rağmen kimse acıkmıyor. Öğünler arası atıştırmalık isteyen olmuyor. Biz şefler 7/24 çalışmamıza rağmen ekstra bir şeyler isteyen olmuyor. Kimi zamanlar krizler oluyor ve gece 03.00'te herkes ayakta oluyor. Ama hiçbiri acıkmıyor."