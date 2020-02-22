Trump hamburger
Obama turta seviyor
"Yediğin içtiğin senin olsun, bana gördüklerini anlat" desek de çoğu zaman kim ne yiyor, kapalı kapılar ardında ne tüketiyor merak ediyoruz. Beyaz Saray'da uzun yıllar hizmet veren şefler çalışma koşullarını ve başkanların yeme alışkanlıklarını anlattı...
Giriş Tarihi: 22.02.2020
06:44
Güncelleme Tarihi: 22.02.2020
07:17
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"Yediğin içtiğin senin olsun, bana gördüklerini anlat" desek de çoğu zaman kim ne yiyor, kapalı kapılar ardında ne tüketiyor merak ediyoruz. Beyaz Saray'da uzun yıllar hizmet veren şefler çalışma koşullarını ve başkanların yeme alışkanlıklarını anlattı...
Beyaz Saray'da neler pişiyor, koridorlarından hangi yiyeceklerin kokuları yükseliyor merak ediyor musunuz?
Acaba Amerikan başkanlarının da İngiltere Kraliyet ailesi gibi kuralları var mı? Beyaz Saray mutfağında uzun yıllar çalışmış Obama, Bush, Clinton gibi başkanlara ve ailelerine yemek hazırlamış şeflerden üç tanesi; Bill Yosses, Andre Rush ve Marti Mongiello Huffington Post gazetesine röportaj verdi. Çalışma saatlerini, başkanların ve ailelerinin favori yemeklerini ve Beyaz Saray mutfağının işleyişini anlattılar.
2006-2014 yılları arasında Beyaz Saray'da çalışan tatlı şefi Bill Yosses "Mutfakta çalışan şefler iki farklı yerden geliyor. Bir kısmı donanmadan gelenler. Diğer kısım ise restoran dünyasından..." diye anlatmaya başlıyor. Yosses, New York gastronomi dünyasında isim yapmışken Beyaz Saray'dan gelen telefonla hayatı değişiyor. 2006 yılında George W. Bush ve ailesi için yemek pişirmesi isteniyor. Barack
Obama döneminde de işine devam ediyor. Çalışma arkadaşlarının hepsinden övgüyle bahsediyor: "Halıcılar, borucular hepsi ABD'nin gizli kahramanları. Birçoğu da onlarca yıldır orada. Hepsi gönüllü devlet memurları."
Şef Andres Rush ise emekli asker. Beyaz Saray macerası 1997 yılında Bill Clinton zamanında başlıyor ve kısa aralarla 2018 yılına kadar devam ediyor. Beyaz Saray'da yemek pişirirken çektirdiği kaslı fotoğrafı ile ünlenen şef gizli servisle çalışmaktan çekinmediğini de dile getiriyor. Üçüncü şef Marti Mongiello ise Clinton'ın ilk döneminde 1993-1996 yılında görev almış.
MUTFAK SADECE AİLEYE Mİ YEMEK PİŞİRİYOR?
Peki ama bu şefler sadece başkanlara ve ailelerine mi yemek pişiriyor? Elbette hayır. Ailenin konutu olarak geçen 'residence' bölümü dışında batı kanatta yer alan Oval Ofis, kabine üyeleri ve misafirleri de mutfağın yemek çıkardığı diğer kişiler.
Residence yani ailenin yaşadığı bölümde bir baş aşçı, bir yardımcı şef ile iki ekmek ve tatlı şefi görev alıyor. Aileye ve misafirlerine kahvaltı, öğlen yemeği ve akşam yemeği hazırlanıyor. Genelde başkanlar öğlen yemeklerini Oval Ofis'te alıyor.
ATIŞTIRMALIK YEMİYORLAR
Sekiz yıl görev alan Yosses, başkanların ve kabine üyelerinin hiç atıştırmadıklarını anlatıyor: "Çok ilginç ki Beyaz Saray'da saatlerce çalışmalarına rağmen kimse acıkmıyor. Öğünler arası atıştırmalık isteyen olmuyor. Biz şefler 7/24 çalışmamıza rağmen ekstra bir şeyler isteyen olmuyor. Kimi zamanlar krizler oluyor ve gece 03.00'te herkes ayakta oluyor. Ama hiçbiri acıkmıyor."
DEVLET YEMEKLERİNDE 10 KİŞİ BİR TABAĞI HAZIRLIYOR
Beyaz Saray'ın meşhurdur devlet yemekleri. Farklı ülkelerin politikacıları ve onları onurlandırmak adına ünlü yıldızlar katılır. Yosses "Bu yemekler mutfakta baskıya yol açıyor. 10 kişi sadece bir tabağı hazırlamakla uğraşabiliyoruz. Sürekli birileri gelip yemekleri kontrol ediyor" diye anlatıyor.