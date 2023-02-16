Haberler Yaşam Türkiye Tek Yürek ne kadar, kaç TL yardım, bağış toplandı? Depremzedelere yardım için Türkiye Tek Yürek oldu! İşte rekor bağış miktarı

Giriş Tarihi: 16.02.2023 17:55 Güncelleme Tarihi: 16.02.2023 17:55

Türkiye Tek Yürek ne kadar, kaç TL yardım, bağış toplandı? Depremzedelere yardım için Türkiye Tek Yürek oldu! İşte rekor bağış miktarı

Geçtiğimiz akşam düzenlenen Türkiye Tek Yürek yardım gecesinde rekor bağış miktarıyla asrın dayanışmasına imza atıldı. Ülkemizin önde gelen iş insanları ve ünlü isimlerden peş peşe büyük miktarlarda bağışlar yağarken vatandaşlar depremzedelerin yaralarını sarmak için seferber oldu. Öte yandan "Türkiye Tek Yürek ne kadar, kaç TL yardım, bağış toplandı?" sorularıyla toplam bağış miktarı merak ediliyor. Gerek SMS gerekse IBAN numaralarıyla gönderilen yardımlar AFAD ve Kızılay aracılığı ile depremzedelere bağışlanacak. Peki, Türkiye Tek Yürek kampanyasında ne kadar, kaç TL yardım, bağış toplandı? İşte detaylar.