Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Türkiye Tek Yürek ne kadar, kaç TL yardım, bağış toplandı? Depremzedelere yardım için Türkiye Tek Yürek oldu! İşte rekor bağış miktarı
Giriş Tarihi: 16.02.2023 17:55 Güncelleme Tarihi: 16.02.2023 17:55

Türkiye Tek Yürek ne kadar, kaç TL yardım, bağış toplandı? Depremzedelere yardım için Türkiye Tek Yürek oldu! İşte rekor bağış miktarı

Geçtiğimiz akşam düzenlenen Türkiye Tek Yürek yardım gecesinde rekor bağış miktarıyla asrın dayanışmasına imza atıldı. Ülkemizin önde gelen iş insanları ve ünlü isimlerden peş peşe büyük miktarlarda bağışlar yağarken vatandaşlar depremzedelerin yaralarını sarmak için seferber oldu. Öte yandan "Türkiye Tek Yürek ne kadar, kaç TL yardım, bağış toplandı?" sorularıyla toplam bağış miktarı merak ediliyor. Gerek SMS gerekse IBAN numaralarıyla gönderilen yardımlar AFAD ve Kızılay aracılığı ile depremzedelere bağışlanacak. Peki, Türkiye Tek Yürek kampanyasında ne kadar, kaç TL yardım, bağış toplandı? İşte detaylar.

Türkiye Tek Yürek ne kadar, kaç TL yardım, bağış toplandı? Depremzedelere yardım için Türkiye Tek Yürek oldu! İşte rekor bağış miktarı

Türkiye Tek Yürek yardım gecesinde toplanan bağış miktarı merak ediliyor. 6 Şubat Pazartesi günü meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki Kahramanmaraş felaketi sonrası 35 binden fazla vatandaşımız hayatını kaybetti, kimi evini, kimi işini, kimi sevdiklerini kaybetti. Vatandaşlarımızın yaralarını sarmak için bu önemli ve anlamlı gecede "Türkiye Tek Yürek" oldu. Peki, Türkiye Tek Yürek ne kadar, kaç TL yardım, bağış toplandı? İşte Türkiye Tek Yürek bağış gecesinde toplanan yardım miktarı…

Türkiye Tek Yürek ne kadar, kaç TL yardım, bağış toplandı? Depremzedelere yardım için Türkiye Tek Yürek oldu! İşte rekor bağış miktarı

TÜRKİYE TEK YÜREK OLDU!

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından devlet ve millet yaraları sarmak için el ele verdi. Tüm kanallar ortak yayınla depremzedeler için bağış topladı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Türkiye Tek Yürek ne kadar, kaç TL yardım, bağış toplandı? Depremzedelere yardım için Türkiye Tek Yürek oldu! İşte rekor bağış miktarı

İŞTE TOPLANAN SON BAĞIŞ MİKTARI

Tarihi gecede taplam bağış 115 milyar 146 milyon 528 bin TL olarak açıklanırken 9 milyon 10 bin adet SMS bağışı yapıldı.

'Türkiye Tek Yürek' ortak yayını ile asrın dayanışması! Bağış rekoru kırıldı: 115 milyar 146 milyon 528 bin TL | Video

BAĞIŞTA BULUNANLAR

Zirve Holding Turkuvaz Medya "Türkiye Tek Yürek" Kampanyası için 700 milyon TL bağışta bulundu.

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi 1 milyon TL bağışta bulundu.

Türkiye Tek Yürek ne kadar, kaç TL yardım, bağış toplandı? Depremzedelere yardım için Türkiye Tek Yürek oldu! İşte rekor bağış miktarı

Türk Telekom 2 milyar TL bağışladı.

Borsa İstanbul Grubu 2 milyar TL bağışladı.

Sarıyer Spor Kulübü Başkanı 1 milyon TL bağışladı

İbrahim Tatlıses 600 bin TL bağışladı

Türkiye Tek Yürek ne kadar, kaç TL yardım, bağış toplandı? Depremzedelere yardım için Türkiye Tek Yürek oldu! İşte rekor bağış miktarı

Cengiz Holding 3 milyar TL bağışladı

Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik 2 milyar TL bağışladı

Poll Production 2 milyon TL

Ayaydın Grubu 5 milyon TL

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü 5 milyon TL

SON DAKİKA