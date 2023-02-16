'Türkiye Tek Yürek Bağış Kampanyası'nda rekor kırıldı! Turkuvaz Medya'daki geceye katılan ünlüler duygularını paylaştı | Video

Deprem felaketinde yaraların sarılması için "Türkiye Tek Yürek" kampanyası düzenlendi. Turkuvaz Medya bünyesinde düzenlenen programda, 115 milyar 146 milyon 528 bin lira toplandı. Yardım gecesine katılan Defne Samyeli, Alişan, Murat Yıldırım, Alp Navruz, İrem Helvacıoğlu, Serdar Tuncer, Burak Özçivit, Barış Arduç, Kayra Zabcı, Nihat Hatipoğlu, İbrahim Selim, Berk Oktay, Hatice Şendil, Hande Erçel, Engin Akyürek, İbrahim Büyükak, Halit Ergenç, Aras Bulut İynemli, Acun Ilıcalı, Burak Deniz, Afra Saraçoğlu, Aslı Enver, Ezgi Mola, Oğuzhan Koç, Demet Özdemir, Beyza Şekerci ve Kadir Ezildi duygularını paylaştı..