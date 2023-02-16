'Türkiye Tek Yürek' ortak yayını ile asrın dayanışması! Bağış rekoru kırıldı: 115 milyar 146 milyon 528 bin TL | Video

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından devlet ve millet yaraları sarmak için el ele verdi. Tüm TV kanalları "Türkiye Tek Yürek" bağış kampanyası için ortak yayın gerçekleştirdi. Tarihi gecede 115 milyar 146 milyon 528 bin TL ve 9 milyon 10 bin adet SMS bağışı yapıldı.