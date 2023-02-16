Video Yaşam 'Türkiye Tek Yürek' ortak yayını ile asrın dayanışması! Bağış rekoru kırıldı: 115 milyar 146 milyon 528 bin TL | Video
'Türkiye Tek Yürek' ortak yayını ile asrın dayanışması! Bağış rekoru kırıldı: 115 milyar 146 milyon 528 bin TL | Video

'Türkiye Tek Yürek' ortak yayını ile asrın dayanışması! Bağış rekoru kırıldı: 115 milyar 146 milyon 528 bin TL | Video

16.02.2023 | 09:04

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından devlet ve millet yaraları sarmak için el ele verdi. Tüm TV kanalları "Türkiye Tek Yürek" bağış kampanyası için ortak yayın gerçekleştirdi. Tarihi gecede 115 milyar 146 milyon 528 bin TL ve 9 milyon 10 bin adet SMS bağışı yapıldı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

’Türkiye Tek Yürek’ ortak yayını ile asrın dayanışması! Bağış rekoru kırıldı: 115 milyar 146 milyon 528 bin TL | Video 03:30
'Türkiye Tek Yürek' ortak yayını ile asrın dayanışması! Bağış rekoru kırıldı: 115 milyar 146 milyon 528 bin TL | Video 16.02.2023 | 09:04
Havadan çekilen görüntüler Adıyaman’daki felaketin büyüklüğünü gözler önüne serdi | Video 06:50
Havadan çekilen görüntüler Adıyaman’daki felaketin büyüklüğünü gözler önüne serdi | Video 16.02.2023 | 08:36
Ailesini çıkardı, kendisi son anda yaralı kurtuldu: “Oğlum yatağa değse sıçrıyorum” | Video 02:14
Ailesini çıkardı, kendisi son anda yaralı kurtuldu: “Oğlum yatağa değse sıçrıyorum” | Video 16.02.2023 | 08:35
222. saatte kurtulan Melike’nin sağlık durumu iyi | Video 01:14
222. saatte kurtulan Melike’nin sağlık durumu iyi | Video 15.02.2023 | 16:34
SON DAKİKA! 3 mucize daha! Hatay Antakya’da anne ve 2 çocuğu 228. saatte enkaz altından kurtarıldı | Video 02:42
SON DAKİKA! 3 mucize daha! Hatay Antakya'da anne ve 2 çocuğu 228. saatte enkaz altından kurtarıldı | Video 15.02.2023 | 16:14
Kahramanmaraş’tan yeni görüntü! Deprem esnasında yıkılan binalar kamerada | Video 04:54
Kahramanmaraş'tan yeni görüntü! Deprem esnasında yıkılan binalar kamerada | Video 15.02.2023 | 15:43
Filipinliler 8 bin 810 kilometreden Adıyaman’a gelip sahra hastanesi kurdu | Video 02:10
Filipinliler 8 bin 810 kilometreden Adıyaman'a gelip sahra hastanesi kurdu | Video 15.02.2023 | 15:44
Depremin ürküten görüntüsü! Havuzda adeta tsunami oluştu | Video 01:15
Depremin ürküten görüntüsü! Havuzda adeta tsunami oluştu | Video 15.02.2023 | 15:44
Düzce Belediyesi’nin ürettiği seyyar tuvalet ve duş kabinleri depremzedelere gönderildi | Video 04:46
Düzce Belediyesi'nin ürettiği seyyar tuvalet ve duş kabinleri depremzedelere gönderildi | Video 15.02.2023 | 15:44
Azerbaycanlı ekipler enkazda buldukları ziynet eşyalarını polise teslim etti | Video 01:16
Azerbaycanlı ekipler enkazda buldukları ziynet eşyalarını polise teslim etti | Video 15.02.2023 | 14:48
SON DAKİKA! Cemile Teyze 227. saatte enkazdan sağ çıkarıldı | Video 02:36
SON DAKİKA! Cemile Teyze 227. saatte enkazdan sağ çıkarıldı | Video 15.02.2023 | 14:26
Babala ofisinde depremzedeye AFAD’a gerek yok sözleri | Video 00:11
Babala ofisinde depremzedeye "AFAD'a gerek yok" sözleri | Video 15.02.2023 | 13:22
AFAD çadırlarında çocuklar depremin izlerini oyunla siliyor | Video 06:27
AFAD çadırlarında çocuklar depremin izlerini oyunla siliyor | Video 15.02.2023 | 12:42
Gaziantep Nurdağı’nda deprem hasarı ve son durum kamerada... Şırnak’tan gelen güvenlik korucusundan provokatör açıklaması! 08:27
Gaziantep Nurdağı'nda deprem hasarı ve son durum kamerada... Şırnak'tan gelen güvenlik korucusundan provokatör açıklaması! 15.02.2023 | 13:09
Depremin 10’nuncu gününde Hatay’daki yıkım böyle görüntülendi | Video 04:21
Depremin 10’nuncu gününde Hatay'daki yıkım böyle görüntülendi | Video 15.02.2023 | 10:55
Deprem köyü ortadan ikiye böldü | Video 06:21
Deprem köyü ortadan ikiye böldü | Video 15.02.2023 | 10:58
Deprem enkazından 202 saat sonra kurtarılmışlardı! Sadece vazelin yedik! | Video 04:59
Deprem enkazından 202 saat sonra kurtarılmışlardı! "Sadece vazelin yedik!" | Video 15.02.2023 | 11:06
İzmir’de yaşayan Ukraynalılar, depremzedeler için canla başla çalışıyor | Video 04:20
İzmir’de yaşayan Ukraynalılar, depremzedeler için canla başla çalışıyor | Video 15.02.2023 | 10:55
Gaziantep’te deprem anına ait yeni görüntüler | Video 04:11
Gaziantep'te deprem anına ait yeni görüntüler | Video 15.02.2023 | 10:55
Mersin’de yaklaşık 200 bin depremzede ağırlanıyor | Video 05:40
Mersin'de yaklaşık 200 bin depremzede ağırlanıyor | Video 15.02.2023 | 10:35

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA