Türkiye’nin en yaşanabilir illeri! Forbes açıkladı: Birinci sırada hangi şehir var? İşte detaylar...

Dünyaca ünlü Forbes dergisi ilginç bir araştırmaya imza attı. "Türkiye'nin en yaşanabilir şehirleri" üzerine araştırma yapan Forbes, listeyi yayınladı. 'Yaşamak ve çalışmak için en iyi şehirler' en düşük puandan yükseğe doğru sıralanan listeye o ilimiz damga vurdu. İşte Türkiye'nin en yaşanabilir illeri...