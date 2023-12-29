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Türkiye'nin en yaşanabilir illeri! Forbes açıkladı: Birinci sırada hangi şehir var? İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 29.12.2023 11:16
Güncelleme Tarihi: 29.12.2023
11:16
Türkiye'nin en yaşanabilir illeri! Forbes açıkladı: Birinci sırada hangi şehir var? İşte detaylar...
Finans, endüstri, yatırım ve pazarlama ağırlıklı konular içeren dünyaca ünlü Forbes dergisi, Türkiye'nin en yaşanabilir kentlerini yayınladı. 'Yaşamak ve çalışmak için en iyi şehirler' en düşük puandan yükseğe doğru sıralanan listenin ilk sırasında yer alan ilimiz birçok kişiyi şaşırttı. Peki Fobes tarafından hazırlanan listede ilk sırada hangi ilimiz var? İşte Türkiye'nin en yaşanabilir şehirleri ve haberin detayları...