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Türkiye'nin en zeki şehri belli oldu! 81 ilin "zeka haritası" çıkarıldı: Listenin ilk sırasında ise...
Giriş Tarihi: 22.01.2024 08:47
Güncelleme Tarihi: 22.01.2024
09:11
Türkiye'nin en zeki şehri belli oldu! 81 ilin "zeka haritası" çıkarıldı: Listenin ilk sırasında ise...
Yapılan araştırmalardan birinin sonuçlarına göre "Türkiye'nin en zeki şehri hangisi?" sorusunun cevabı tespit edildi. Farklı kişilerle yapılan testler sonucunda elde edilen veriler, hangi şehrin zeka ortalamasının kaç olduğunu gösterdi. "Türkiye'nin en zeki şehirleri hangileri?" diye soranlar için işte o liste...