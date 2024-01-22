Türkiye'nin en zeki şehri belli oldu! 81 ilin "zeka haritası" çıkarıldı: Listenin ilk sırasında ise...

Yaklaşık 85 milyonun yaşadığı Türkiye'de hangi şehrin daha zeki olduğuna dair duyulan merak, sonunda cevap buldu. Araştırmada, katılımcılara sorulan bazı soruların sonucunda elde edilen puanlar, yaşadıkları şehre göre listelendi ve "Türkiye'nin en zeki şehirleri hangisi?" sorusunun cevabı sonunda tespit edildi. İşte sırasıyla o liste...