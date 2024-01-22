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Haberler Yaşam Türkiye'nin en zeki şehri belli oldu! 81 ilin "zeka haritası" çıkarıldı: Listenin ilk sırasında ise...
Giriş Tarihi: 22.01.2024 08:47 Güncelleme Tarihi: 22.01.2024 09:11

Türkiye'nin en zeki şehri belli oldu! 81 ilin "zeka haritası" çıkarıldı: Listenin ilk sırasında ise...

Yapılan araştırmalardan birinin sonuçlarına göre "Türkiye'nin en zeki şehri hangisi?" sorusunun cevabı tespit edildi. Farklı kişilerle yapılan testler sonucunda elde edilen veriler, hangi şehrin zeka ortalamasının kaç olduğunu gösterdi. "Türkiye'nin en zeki şehirleri hangileri?" diye soranlar için işte o liste...

Türkiye’nin en zeki şehri belli oldu! 81 ilin zeka haritası çıkarıldı: Listenin ilk sırasında ise...

Yaklaşık 85 milyonun yaşadığı Türkiye'de hangi şehrin daha zeki olduğuna dair duyulan merak, sonunda cevap buldu. Araştırmada, katılımcılara sorulan bazı soruların sonucunda elde edilen puanlar, yaşadıkları şehre göre listelendi ve "Türkiye'nin en zeki şehirleri hangisi?" sorusunun cevabı sonunda tespit edildi. İşte sırasıyla o liste...

Türkiye’nin en zeki şehri belli oldu! 81 ilin zeka haritası çıkarıldı: Listenin ilk sırasında ise...

81- Bingöl

94.19

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Türkiye’nin en zeki şehri belli oldu! 81 ilin zeka haritası çıkarıldı: Listenin ilk sırasında ise...

80- Siirt

94.52

Türkiye’nin en zeki şehri belli oldu! 81 ilin zeka haritası çıkarıldı: Listenin ilk sırasında ise...

79- Hakkari

95.16

Türkiye’nin en zeki şehri belli oldu! 81 ilin zeka haritası çıkarıldı: Listenin ilk sırasında ise...

78- Artvin

95.36

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