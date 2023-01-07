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Haberler Yaşam Türkiye'nin konuştuğu sapık Sinan olayında flaş gelişme! Müge Anlı'daki sapık Sinan gözaltına alındı...
Giriş Tarihi: 07.01.2023 12:04 Güncelleme Tarihi: 07.01.2023 12:04

Türkiye'nin konuştuğu sapık Sinan olayında flaş gelişme! Müge Anlı'daki sapık Sinan gözaltına alındı...

ATV ekranlarında reyting rekorları kıran Müge Anlı ile Tatlı Sert programında araştırılan Arife Gökçe olayının baş şüphelisi konumunda bulunan ve hakkındaki iddialar ile bu iddialara verdiği tepkilerle gündem olan Sinan Sardoğan çocuğa cinsel istismar iddiasıyla gözaltına alındı. İşte detaylar...

Türkiye’nin konuştuğu sapık Sinan olayında flaş gelişme! Müge Anlı’daki sapık Sinan gözaltına alındı...

Tokat'ın Almus ilçesi, Ataköy beldesinde 17 Aralık'ta, 12 torun 5 çocuk sahibi Arife Gökçe, aniden kaybolmuş ve 17 gündür kendisinden haber alınamıyordu.

Türkiye’nin konuştuğu sapık Sinan olayında flaş gelişme! Müge Anlı’daki sapık Sinan gözaltına alındı...

Köydekilerin anlattıklarından yola çıkılarak, kaybın baş şüphelisi Sinan Sarıdoğan, tüm Türkiye'yi dehşete düşürdü.

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Türkiye’nin konuştuğu sapık Sinan olayında flaş gelişme! Müge Anlı’daki sapık Sinan gözaltına alındı...

Arife Gökçe'nin kaybında parmağı olup olmadığı merak edilen Sinan Sardoğan, canlı yayında çelişkili açıklamalarıyla dikkat çekti.

Türkiye’nin konuştuğu sapık Sinan olayında flaş gelişme! Müge Anlı’daki sapık Sinan gözaltına alındı...

Daha önce farklı kişilere cinsel içerikli mesajlar gönderdiği ortaya çıkan Sinan Sardoğan, Arife Gökçe'nin nerede olduğunu bilmediğini iddia etti.

Türkiye’nin konuştuğu sapık Sinan olayında flaş gelişme! Müge Anlı’daki sapık Sinan gözaltına alındı...

Zaman zaman gergin anların yaşandığı programda, Sinan Sardoğan'ın hangi bilgileri sakladığı merak konusu oldu.

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