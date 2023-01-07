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Türkiye'nin konuştuğu sapık Sinan olayında flaş gelişme! Müge Anlı'daki sapık Sinan gözaltına alındı...
Giriş Tarihi: 07.01.2023 12:04
Güncelleme Tarihi: 07.01.2023
12:04
Türkiye'nin konuştuğu sapık Sinan olayında flaş gelişme! Müge Anlı'daki sapık Sinan gözaltına alındı...
ATV ekranlarında reyting rekorları kıran Müge Anlı ile Tatlı Sert programında araştırılan Arife Gökçe olayının baş şüphelisi konumunda bulunan ve hakkındaki iddialar ile bu iddialara verdiği tepkilerle gündem olan Sinan Sardoğan çocuğa cinsel istismar iddiasıyla gözaltına alındı. İşte detaylar...