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Haberler Yaşam Turkovac aşısı onaylandı mı, acil kullanım onayı nedir, ne zaman çıkıyor?
Giriş Tarihi: 25.11.2021 10:56 Güncelleme Tarihi: 25.11.2021 10:56

Turkovac aşısı onaylandı mı, acil kullanım onayı nedir, ne zaman çıkıyor?

Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında aşılama hız kazanırken Turkovac aşısı milyonların gündemine geliyor. Türkiye Sağlık Bakanlığı ve Erciyes Üniversitesi tarafından geliştirilmiş inaktif tipte bir COVID-19 aşısı ile ilgili olarak Turkovac aşısı onaylandı mı, ne zaman çıkıyor ve acil kullanım onayı nedir sorusuna yanıt aranıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Bakanı yerli koronavirüs aşısı TURKOVAC için acil kullanım onayı başvurusu yapıldığını duyurdu. Peki Turkovac aşısı onaylandı mı, acil kullanım onayı nedir, ne zaman çıkıyor? İşte yerli aşıda son durum

Turkovac aşısı onaylandı mı, acil kullanım onayı nedir, ne zaman çıkıyor?

Milyonlarca kişinin merakla beklediği yerli aşının adı ve çalışmalarında Turkovac aşısının onaylanıp onaylanmadığı merak ediliyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yerli koronavirüs aşısı TURKOVAC için acil kullanım onayı başvurusu yapıldığını duyurunca Turkovac aşısı onaylandı mı, acil kullanım onayı nedir, ne zaman çıkıyor sorusuna yanıt aranmaya başlandı. İşte Turkovac aşısı ile ilgili son dakika gelişmesi

Turkovac aşısı onaylandı mı, acil kullanım onayı nedir, ne zaman çıkıyor?

TURKOVAC AŞISI ONAYLANDI MI?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bakanlığının 2022 bütçesinin görüşüldüğü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, yerli aşı TURKOVAC için Acil Kullanım Onayına başvurulduğunu açıkladı.

Bakan Koca, açıklamasında şunları kaydetti;

Konuşmama başlamadan önce milletimiz için önemli bir müjdeyi vermek isterim. Yerli COVID-19 inaktif aşımız TURKOVAC bugün itibarıyla Acil Kullanım Onayına müracaat etmiştir. Yıl bitmeden yaygın kullanıma geçeceğini umut ediyorum.

Hücreden aşıya kadar her aşaması ülkemizde ve ülkemiz bilim insanlarınca geliştirilen milli aşımızın ülkemize, milletimize ve tüm dünyaya hayırlı, uğurlu olmasını dilerim.

TURKOVAC AŞISI ACİL KULLANIM ONAYI NEDİR, NE ZAMAN ÇIKIYOR?

"BAŞTA ASİSTANLARIMIZ OLMAK ÜZERE DOKTORLARIMIZIN NÖBET YÜKÜNÜ HAFİFLETMEK İÇİN DÜZENLEMELER YAPMAKTAYIZ"

Sağlık çalışanlarımızın çalışma şartlarını iyileştirmek için elimizden geleni yapıyoruz. Hastalarımız ile çalışanlarımızın buluştuğu hastane ortamlarını çağdaş normlara ulaştırmak için yatırımlarımızı artırarak devam ediyoruz. Başta asistanlarımız olmak üzere doktorlarımızın nöbet yükünü hafifletmek için düzenlemeler yapmaktayız. Sağlık çalışanlarımızın özlük haklarını daha iyiye götürebilmek için büyük uğraş veriyoruz.

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Turkovac aşısı onaylandı mı, acil kullanım onayı nedir, ne zaman çıkıyor?

"DOKTOR DIŞI SAĞLIK PERSONELİMİZİN SABİT EK ÖDEMELERİNDE TOPLU SÖZLEŞMEYLE ARTIŞ SAĞLADIK"

Çalışanlarımızın çıplak maaşının emeklerinin karşılığı olmadığının bilincindeyiz. Onları verilen hizmete layık, toplumda hak ettikleri hayat standardına kavuşturacak bir gelire kavuşturmak azmindeyiz. Doktor dışı sağlık personelimizin sabit ek ödemelerinde toplu sözleşmeyle artış sağladık. Doktorların sabit ek ödemelerinin artırmak ve bütün sabit ek ödemelerin genel bütçeden yapılmasını sağlamak istiyoruz. Bu konuda sayın vekillerimizin desteğine ihtiyacımız var.

Türkiye'deki sağlık hizmetlerinin yürütülmesinde Bakanlığımızla birlikte üniversiteler ve özel yatırımcılar olmak üzere başlıca üç aktör mevcuttur. Ancak hizmetin büyük bir kısmı Bakanlığımız teşkilatınca yürütülmektedir. Kamu sağlık tesisleri sağlık sistemimizin omurgasını oluşturmaktadır. 944'ü hastane, 8 bini aile sağlığı merkezi olmak üzere toplamda 14 bini aşkın sağlık kuruluşumuzla hizmet veriyoruz.

TURKOVAC AŞISI NEDİR?

TURKOVAC, Türkiye Sağlık Bakanlığı ve Erciyes Üniversitesi tarafından geliştirilmiş inaktif tipte bir COVID-19 aşısıdır. Veteriner hekim Prof. Dr. Aykut Özdarendeli'nin ekip liderliğiyle aşı çalışması Faz-3 aşılamaları ile devam etmektedir.

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