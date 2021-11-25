Turkovac aşısı onaylandı mı, acil kullanım onayı nedir, ne zaman çıkıyor?

TURKOVAC AŞISI ONAYLANDI MI?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bakanlığının 2022 bütçesinin görüşüldüğü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, yerli aşı TURKOVAC için Acil Kullanım Onayına başvurulduğunu açıkladı.
Bakan Koca, açıklamasında şunları kaydetti;
Konuşmama başlamadan önce milletimiz için önemli bir müjdeyi vermek isterim. Yerli COVID-19 inaktif aşımız TURKOVAC bugün itibarıyla Acil Kullanım Onayına müracaat etmiştir. Yıl bitmeden yaygın kullanıma geçeceğini umut ediyorum.
Hücreden aşıya kadar her aşaması ülkemizde ve ülkemiz bilim insanlarınca geliştirilen milli aşımızın ülkemize, milletimize ve tüm dünyaya hayırlı, uğurlu olmasını dilerim.
TURKOVAC AŞISI ACİL KULLANIM ONAYI NEDİR, NE ZAMAN ÇIKIYOR?
"BAŞTA ASİSTANLARIMIZ OLMAK ÜZERE DOKTORLARIMIZIN NÖBET YÜKÜNÜ HAFİFLETMEK İÇİN DÜZENLEMELER YAPMAKTAYIZ"
Sağlık çalışanlarımızın çalışma şartlarını iyileştirmek için elimizden geleni yapıyoruz. Hastalarımız ile çalışanlarımızın buluştuğu hastane ortamlarını çağdaş normlara ulaştırmak için yatırımlarımızı artırarak devam ediyoruz. Başta asistanlarımız olmak üzere doktorlarımızın nöbet yükünü hafifletmek için düzenlemeler yapmaktayız. Sağlık çalışanlarımızın özlük haklarını daha iyiye götürebilmek için büyük uğraş veriyoruz.