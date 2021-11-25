Turkovac aşısı onaylandı mı, acil kullanım onayı nedir, ne zaman çıkıyor?

"DOKTOR DIŞI SAĞLIK PERSONELİMİZİN SABİT EK ÖDEMELERİNDE TOPLU SÖZLEŞMEYLE ARTIŞ SAĞLADIK"

Çalışanlarımızın çıplak maaşının emeklerinin karşılığı olmadığının bilincindeyiz. Onları verilen hizmete layık, toplumda hak ettikleri hayat standardına kavuşturacak bir gelire kavuşturmak azmindeyiz. Doktor dışı sağlık personelimizin sabit ek ödemelerinde toplu sözleşmeyle artış sağladık. Doktorların sabit ek ödemelerinin artırmak ve bütün sabit ek ödemelerin genel bütçeden yapılmasını sağlamak istiyoruz. Bu konuda sayın vekillerimizin desteğine ihtiyacımız var.

Türkiye'deki sağlık hizmetlerinin yürütülmesinde Bakanlığımızla birlikte üniversiteler ve özel yatırımcılar olmak üzere başlıca üç aktör mevcuttur. Ancak hizmetin büyük bir kısmı Bakanlığımız teşkilatınca yürütülmektedir. Kamu sağlık tesisleri sağlık sistemimizin omurgasını oluşturmaktadır. 944'ü hastane, 8 bini aile sağlığı merkezi olmak üzere toplamda 14 bini aşkın sağlık kuruluşumuzla hizmet veriyoruz.

TURKOVAC AŞISI NEDİR?

TURKOVAC, Türkiye Sağlık Bakanlığı ve Erciyes Üniversitesi tarafından geliştirilmiş inaktif tipte bir COVID-19 aşısıdır. Veteriner hekim Prof. Dr. Aykut Özdarendeli'nin ekip liderliğiyle aşı çalışması Faz-3 aşılamaları ile devam etmektedir.