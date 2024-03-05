Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Ünlü yazar Eylem Tok'un oğlu lüks cipiyle 5 kişiyi ezdi Mısır'a kaçtı! Kan donduran detaylar
Giriş Tarihi: 05.03.2024 14:53 Güncelleme Tarihi: 05.03.2024 15:16

Ünlü yazar Eylem Tok'un oğlu lüks cipiyle 5 kişiyi ezdi Mısır'a kaçtı! Kan donduran detaylar

Eyüpsultan Kemerburgaz'da arızalanan ATV motorunu emniyet şeridinde durarak kontrol eden gruba, lüks ciple çarpan sürücü kaçtı. Kazada 1 kişi öldü, 4 kişi de yaralandı. Kaçan sürücünün yazar Eylem Tok'un 16 yaşındaki oğlu Timur Cihantimur olduğu öne sürüldü. Şüphelinin olay yerinden annesinin aracıyla kaçtığı ve kazadan hemen Sonra İstanbul Havalimanından Mısır'a uçtukları tespit edildi.

Yunus Emre KAVAK
Ünlü yazar Eylem Tok’un oğlu lüks cipiyle 5 kişiyi ezdi Mısır’a kaçtı! Kan donduran detaylar

Kaza, 1 Mart Cuma günü saat 20.00 sıralarında Kemerburgaz yolunda meydana geldi. İddiaya göre, Sarıyer'den 3 ATV motoru ile geziye çıkan Oğuz Murat Acı (29), Tahsin Arslan (23), Süleyman Arslan (21), Hasan Topal (25), İbrahim Gümüş (27), motorlardan birinin arızalanması üzerine Kemerburgaz yolunda emniyet şeridinde durdu.

Ünlü yazar Eylem Tok’un oğlu lüks cipiyle 5 kişiyi ezdi Mısır’a kaçtı! Kan donduran detaylar

Evli ve 1 çocuk babası Oğuz Murat Acı, bir ATV motorunun ışıklarını yakarak önlem almaya çalıştı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Ünlü yazar Eylem Tok’un oğlu lüks cipiyle 5 kişiyi ezdi Mısır’a kaçtı! Kan donduran detaylar

5 KİŞİ ORMANA SAVRULDU

Diğerleri ise arızalanan motorla ilgilendi. O sırada sürücüsünün ismi öğrenilemeyen lüks cip, emniyet şeridinde bekleyenlere çarptı.

Ünlü yazar Eylem Tok'un oğlu lüks cipiyle 5 kişiyi ezdi Mısır'a kaçtı! | Video

Ünlü yazar Eylem Tok’un oğlu lüks cipiyle 5 kişiyi ezdi Mısır’a kaçtı! Kan donduran detaylar

Çarpmanın etkisiyle 5 kişi ormanlık alana savruldu. Cip sürücüsü ise kendi aracını bırakarak, arkadan gelen ve içerisinde arkadaşlarının olduğu başka bir araca binerek olay yerinden kaçtı.

Ünlü yazar Eylem Tok’un oğlu lüks cipiyle 5 kişiyi ezdi Mısır’a kaçtı! Kan donduran detaylar

TOPRAĞA VERİLDİ

Kazada Oğuz Murat Acı olay yerinde hayatını kaybederken, Tahsin Arslan, Süleyman Arslan, Hasan Topal, İbrahim Gümüş yaralandı.

SON DAKİKA