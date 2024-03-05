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Ünlü yazar Eylem Tok'un oğlu lüks cipiyle 5 kişiyi ezdi Mısır'a kaçtı! Kan donduran detaylar
Giriş Tarihi: 05.03.2024 14:53
Güncelleme Tarihi: 05.03.2024
15:16
Ünlü yazar Eylem Tok'un oğlu lüks cipiyle 5 kişiyi ezdi Mısır'a kaçtı! Kan donduran detaylar
Eyüpsultan Kemerburgaz'da arızalanan ATV motorunu emniyet şeridinde durarak kontrol eden gruba, lüks ciple çarpan sürücü kaçtı. Kazada 1 kişi öldü, 4 kişi de yaralandı. Kaçan sürücünün yazar Eylem Tok'un 16 yaşındaki oğlu Timur Cihantimur olduğu öne sürüldü. Şüphelinin olay yerinden annesinin aracıyla kaçtığı ve kazadan hemen Sonra İstanbul Havalimanından Mısır'a uçtukları tespit edildi.