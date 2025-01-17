YEMEKTEYİZ KİM KAZANDI? TV8 ile 17 Ocak Zuhal Topal’la Yemekteyiz kim birinci oldu? 150 bin TL’lik ödülün sahibi...

Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de bu akşam haftanın birincisi ve 150 bin TL'lik ödülün sahibi belli oluyor. Haftanın her günü bir yarışmacı yemekler yapıp sofra hazırladı. Bu akşamki bölümde son yarışmacıyla Zuhal Topal'ın da puanları belli olacak.Peki, 17 Ocak Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim kazandı, haftanın finalinde birinci kim oldu? İşte büyük ödülün sahibi ve tüm detaylar...