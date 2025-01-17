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YEMEKTEYİZ KİM KAZANDI? TV8 ile 17 Ocak Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim birinci oldu? 150 bin TL'lik ödülün sahibi...
Giriş Tarihi: 17.01.2025 15:19
Güncelleme Tarihi: 17.01.2025
15:19
YEMEKTEYİZ KİM KAZANDI? TV8 ile 17 Ocak Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim birinci oldu? 150 bin TL'lik ödülün sahibi...
Zuhal Topal'la Yemekteyiz haftanın son gününde ekranlara geliyor. Bir hafta boyunca yapılan tadımlar ve toplanan puanlarla haftanın son yarışmacısı bugün menüsüyle yarışacak. Son günde toplanan puanlarla bir yarışmacı 150 bin TL'lik büyük ödülün sahibi olacak. Zuhal Topal'ın verdiği puanlar ile haftanın birincisi açıklanacak. Peki, 17 Ocak Yemekteyiz kim kazandı, haftanın finalinde birinci kim oldu? İşte büyük ödülün sahibi ve tüm detaylar...