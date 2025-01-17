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Haberler Yaşam YEMEKTEYİZ KİM KAZANDI? TV8 ile 17 Ocak Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim birinci oldu? 150 bin TL'lik ödülün sahibi...
Giriş Tarihi: 17.01.2025 15:19 Güncelleme Tarihi: 17.01.2025 15:19

YEMEKTEYİZ KİM KAZANDI? TV8 ile 17 Ocak Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim birinci oldu? 150 bin TL'lik ödülün sahibi...

Zuhal Topal'la Yemekteyiz haftanın son gününde ekranlara geliyor. Bir hafta boyunca yapılan tadımlar ve toplanan puanlarla haftanın son yarışmacısı bugün menüsüyle yarışacak. Son günde toplanan puanlarla bir yarışmacı 150 bin TL'lik büyük ödülün sahibi olacak. Zuhal Topal'ın verdiği puanlar ile haftanın birincisi açıklanacak. Peki, 17 Ocak Yemekteyiz kim kazandı, haftanın finalinde birinci kim oldu? İşte büyük ödülün sahibi ve tüm detaylar...

YEMEKTEYİZ KİM KAZANDI? TV8 ile 17 Ocak Zuhal Topal’la Yemekteyiz kim birinci oldu? 150 bin TL’lik ödülün sahibi...

Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de bu akşam haftanın birincisi ve 150 bin TL'lik ödülün sahibi belli oluyor. Haftanın her günü bir yarışmacı yemekler yapıp sofra hazırladı. Bu akşamki bölümde son yarışmacıyla Zuhal Topal'ın da puanları belli olacak.Peki, 17 Ocak Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim kazandı, haftanın finalinde birinci kim oldu? İşte büyük ödülün sahibi ve tüm detaylar...

YEMEKTEYİZ KİM KAZANDI? TV8 ile 17 Ocak Zuhal Topal’la Yemekteyiz kim birinci oldu? 150 bin TL’lik ödülün sahibi...

17 OCAK CUMA | ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ

17 Ocak Cuma ekrana gelen haftanın finalinde yarışmacıların birbirlerine verdikleri puanlar ve Zuhal Topal'ın değerlendirmesi sonucunda, en yüksek puanı alan yarışmacı 150 bin TL'lik büyük ödülün sahibi oluyor.

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YEMEKTEYİZ KİM KAZANDI? TV8 ile 17 Ocak Zuhal Topal’la Yemekteyiz kim birinci oldu? 150 bin TL’lik ödülün sahibi...

17 OCAK ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ KİM KAZANDI?

150 bin TL ödül sahibini bulmaya hazırlanıyor. Henüz tadım ve değerlendirme etabına geçilmediği için belli olmadı. Açıklandığında yer vereceğiz.

YEMEKTEYİZ KİM KAZANDI? TV8 ile 17 Ocak Zuhal Topal’la Yemekteyiz kim birinci oldu? 150 bin TL’lik ödülün sahibi...

YEMEKTEYİZ 13-17 OCAK YARIŞMACILARI
Yemekteyiz 1. Gün Yarışmacısı: Suzan Koç

Yemekteyiz 2. Gün Yarışmacısı: Atakan Yolcu

Yemekteyiz 3. Gün Yarışmacısı: Hayriye Aygün

Yemekteyiz 4. Gün Yarışmacısı: Sevda Yıldız Dural

Yemekteyiz 5. Gün Yarışmacısı: Harun İşim

YEMEKTEYİZ KİM KAZANDI? TV8 ile 17 Ocak Zuhal Topal’la Yemekteyiz kim birinci oldu? 150 bin TL’lik ödülün sahibi...

YEMEKTEYİZ HAFTANIN PUANLARI

Suzan

Atakan

Hayriye

Sevda

Harun

Puanlar henüz belli olmadı. Belli olduğunda yer vereceğiz.

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