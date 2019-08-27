Yeni hafta BİM aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! 30 Ağustos BİM aktüel ürünler listesi ile indirimli alışverişler
Yeni hafta BİMaktüel ürünler kataloğu yayımlandı! 30 Ağustos BİM aktüel ürünler listesi ile indirimli alışverişler
Yeni haftanın BİMaktüel kataloğu yayınlandı. Her hafta güncel olarak takip edilen BİM aktüel liste vatandaşlara en ucuz, kaliteli ve cazip fırsatlar sunuyor. Özellikle okulların açılmasına az bir zaman kala kırtasiye ürünleri ve okul malzemeleri ile vatandaşlara indirim fırsatları sunan BİM aktüel kataloğunda bu hafta; A4 Çizgisiz Defter 4,45 TL, Resim Defteri 5,95 TL, A4 Güzel Yazı Defteri 3,45 TL. Haberimizin devamından 30 Ağustos BİM aktüel indirimli tam listeyi inceleyebilir, ürünlerin fiyatları hakkında detaylı bilgiye sahip olabilirsiniz.
Giriş Tarihi: 27.08.2019
19:19
Güncelleme Tarihi: 27.08.2019
19:20