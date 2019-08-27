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  • Yeni hafta BİM aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! 30 Ağustos BİM aktüel ürünler listesi ile indirimli alışverişler

Yeni hafta ürünler kataloğu yayımlandı! 30 Ağustos BİM aktüel ürünler listesi ile indirimli alışverişler

Yeni haftanın kataloğu yayınlandı. Her hafta güncel olarak takip edilen BİM aktüel liste vatandaşlara en ucuz, kaliteli ve cazip fırsatlar sunuyor. Özellikle okulların açılmasına az bir zaman kala kırtasiye ürünleri ve okul malzemeleri ile vatandaşlara indirim fırsatları sunan BİM aktüel kataloğunda bu hafta; A4 Çizgisiz Defter 4,45 TL, Resim Defteri 5,95 TL, A4 Güzel Yazı Defteri 3,45 TL. Haberimizin devamından 30 Ağustos BİM aktüel indirimli tam listeyi inceleyebilir, ürünlerin fiyatları hakkında detaylı bilgiye sahip olabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 27.08.2019 19:19 Güncelleme Tarihi: 27.08.2019 19:20
Yeni hafta BİM aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! 30 Ağustos BİM aktüel ürünler listesi ile indirimli alışverişler

Yeni haftaya ait ürünler kataloğu en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. BİM tarafından resmi internet sitesi ve mağazalarında bulabileceğiniz aktüel ürünler kataloğunu haberimizde derledik. Bu haftanın indirimli ürünler konsepti kırtasiye… Okulların açılış tarihinin yaklaşması nedeniyle birçok öğrenci ve veli kırtasiye alışverişi yapmak için hazırlanıyor. İşte uygun fiyata birçok farklı ürünü barındıran BİM aktüel ürünler kataloğu.

Yeni hafta BİM aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! 30 Ağustos BİM aktüel ürünler listesi ile indirimli alışverişler
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Yeni hafta BİM aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! 30 Ağustos BİM aktüel ürünler listesi ile indirimli alışverişler
Yeni hafta BİM aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! 30 Ağustos BİM aktüel ürünler listesi ile indirimli alışverişler
Yeni hafta BİM aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! 30 Ağustos BİM aktüel ürünler listesi ile indirimli alışverişler
Yeni hafta BİM aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! 30 Ağustos BİM aktüel ürünler listesi ile indirimli alışverişler
Yeni hafta BİM aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! 30 Ağustos BİM aktüel ürünler listesi ile indirimli alışverişler
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