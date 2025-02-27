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Haberler Yaşam Yenidoğan çetesi davasında raporlar mahkemeye ulaştı: Önlenebilir, önlenemez ve karar verilemedi ibareleri dikkat çekti!
Giriş Tarihi: 27.02.2025 18:12 Güncelleme Tarihi: 27.02.2025 18:12

Yenidoğan çetesi davasında raporlar mahkemeye ulaştı: Önlenebilir, önlenemez ve karar verilemedi ibareleri dikkat çekti!

İstanbul'da bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden oldukları ve haksız kazanç sağladıkları öne sürülen sanıkların yargılandığı davada, Sağlık Bakanlığı Bebek Ölümlerini İnceleme Kurulu tarafından hazırlanan raporlar mahkemeye ulaşırken, raporlarda önlenebilir, önlenemez ve karar verilemedi ibareleri dikkat çekti.

AA
Yenidoğan çetesi davasında raporlar mahkemeye ulaştı: Önlenebilir, önlenemez ve karar verilemedi ibareleri dikkat çekti!

Kurul, 2023-2024 yılları arasında hayatını kaybeden 6 bebek için hazırlandığı raporları, yargılamayı yapan Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesine gönderdi. Raporlarda ölen bebeklere ilişkin "önlenebilir", "önlenemez" ve "karar verilemedi" şeklinde üç seçenek bulunduğu görüldü.

Yenidoğan çetesi davasında raporlar mahkemeye ulaştı: Önlenebilir, önlenemez ve karar verilemedi ibareleri dikkat çekti!

Bu kapsamda hazırlanan raporlarda bebekler Öykü Helvacı, Melek Süleymanoğlu, Ayaz Karaduman ile henüz isimleri konmamış Tokluoğlu ve Kaya ailesinin bebekleri için ölümünün "önlenemez" olduğu belirtildi. Bebek Havanur Karakoç'un ölümü ise "karar verilemedi" seçeneğiyle mahkemeye bildirildi.

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Yenidoğan çetesi davasında raporlar mahkemeye ulaştı: Önlenebilir, önlenemez ve karar verilemedi ibareleri dikkat çekti!

DAVANIN GEÇMİŞİ

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan 1399 sayfalık iddianamede, sanık doktor Fırat Sarı'nın elebaşı olduğu suç örgütünün sevk ve idaresini sanık doktor İlker Gönen ile 112 Acil Çağrı Merkezi ambulans şoförü Gıyasettin Mert Özdemir'in yaptığı belirtiliyor. İddianamede, suç örgütünün esas amacının, işletmesini devraldıkları yenidoğan yoğun bakım ünitelerinin, 112 sevk sistemini bertaraf edip doluluğunu sağlamak, hastaların basamaklarıyla oynama yapıp, Sosyal Güvenlik Kurumundan (SGK) üst sınırda ödeme almak olduğu kaydediliyor.

Yenidoğan çetesi davasında raporlar mahkemeye ulaştı: Önlenebilir, önlenemez ve karar verilemedi ibareleri dikkat çekti!

Sanıklarca hasta bebeklerin durumunun olduğundan daha ağır gösterildiği, olması gerekenden daha uzun süre yatışlarının sağlandığı belirtilen iddianamede, bu şekilde SGK'den yüksek ücret tahsil edildiği ve bazı hasta yakınlarından fazla para alındığı anlatılıyor. Bebek hastaların, uygun sağlık hizmeti almasını sağlayacak hastanelere sevki yerine sanıkların seçtiği, örgüt adına karlı görünen hastanelere yatırıldığı bildirilen iddianamede, karın çoğunun sağlık çalışanı olan örgüt üyesi sanıklarla paylaşıldığı ifade ediliyor.

Yenidoğan çetesi davasında raporlar mahkemeye ulaştı: Önlenebilir, önlenemez ve karar verilemedi ibareleri dikkat çekti!

İddianamede, esas amacın bebeklerin sağlık durumunun iyileştirilmesi yerine maddi açıdan en fazla kazancın elde edilmesi olduğu yer alıyor. Soruşturma kapsamında İstanbul'da 9, Tekirdağ Çorlu'da 1 hastanenin ruhsatı iptal edilmiş, bu hastanelerde tedavi gören bebekler ve hastalar ambulanslarla kamu hastanelerine sevk edilmişti. Öte yandan yenidoğan çetesine ilişkin soruşturmayı yürüten Büyükçekmece Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin'i makamında ölümle tehdit edenler de tutuklanmıştı.

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