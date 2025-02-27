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Yenidoğan çetesi davasında raporlar mahkemeye ulaştı: Önlenebilir, önlenemez ve karar verilemedi ibareleri dikkat çekti!
Giriş Tarihi: 27.02.2025 18:12
Güncelleme Tarihi: 27.02.2025
18:12
Yenidoğan çetesi davasında raporlar mahkemeye ulaştı: Önlenebilir, önlenemez ve karar verilemedi ibareleri dikkat çekti!
İstanbul'da bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden oldukları ve haksız kazanç sağladıkları öne sürülen sanıkların yargılandığı davada, Sağlık Bakanlığı Bebek Ölümlerini İnceleme Kurulu tarafından hazırlanan raporlar mahkemeye ulaşırken, raporlarda önlenebilir, önlenemez ve karar verilemedi ibareleri dikkat çekti.