Hemşireler bebeklerin düşmemesi için kuvözlere sımsıkı sarıldılar

Hemşire Nursen Erkovan, "Ben de bir anneyim hemen bebekler aklıma geldi. Koşup kuvözleri tutmaya başladık. Bu bebekler yoğun bakımda kalıyor. Onlara bir şey olmaması için mücadele ettik. Allah'a çok şükür bebeklerimiz çok iyi" dedi.

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