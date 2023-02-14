Hemşireler bebeklerin düşmemesi için kuvözlere sımsıkı sarıldılar

Adana'da 418 kişinin hayatını kaybettiği asrın felaketinde 12 bina yıkılırken çok sayıda binada hasar gördü. Depremde hastanelerde de sallandı ancak hasar meydana gelmedi. Hastanelerdeki deprem anları ise anbean güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.
Özel bir hastanenin yeni doğan servisinde görev yapan hemşireler kendi hayatlarını hiçe sayarak kuvözlerin devrilerek bebeklerin hasar görmemesi için büyük fedakarlık gösterdi. Serviste görevli hemşireler kuvözlere sımsıkı sarılarak bebeklerin hayatta kalmasını sağladı.