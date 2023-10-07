SON DAKİKA | AK Parti’de yeni MYK belli oldu! Sözcü Ömer Çelik açıkladı

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı sona erdi. Parti genel merkezinde basına kapalı gerçekleşen toplantı 3 saat 45 dakika sürdü.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MKYK toplantısı sonrası yeni MYK'ya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ömer Çelik'in açıklamalarından satır başları şöyle:

Bizim bütün MKYK'larımız tecrübeni ile istikrarın devamlılığını sağlayan aynı zamanda da değişimi kucaklayan bir denge içerisinde olmuştur.

Cumhurbaşkanımız toplantının sonunda MKYK'nin içinden çıkan MYK üyelerini açıklamıştır.

Ömer Çelik'in duyurduğu yeni MYK'da şu isimler yer alıyor: