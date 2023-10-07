Ömer Çelik açıkladı: AK Parti yeni MYK belli oldu | Video
Son dakika haberi... AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Merkez Karar Yürütme Kurulu (MKYK) toplantısı sonrası gazetecilere açıklamalarda bulundu. Yeni Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyelerine ilişkin bilgi veren Çelik, isim isim listeyi açıkladı. Çelik'in verdiği bilgilere göre; AK Parti'de yeni Genel Başkanvekilleri Efkan Ala ile Mustafa Elitaş oldu.
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