Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA | Saadet Partili Hasan Bitmez TBMM Genel Kurulu'nda baygınlık geçirdi
Giriş Tarihi: 12.12.2023 13:28 Son Güncelleme: 12.12.2023 13:45

SON DAKİKA | Saadet Partili Hasan Bitmez TBMM Genel Kurulu'nda baygınlık geçirdi

Son dakika haberi... Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu’nda konuşma yaptığı sırada bayıldı. Sağlık ekipleri, Bitmez’e müdahale ediyor.

AA
SON DAKİKA | Saadet Partili Hasan Bitmez TBMM Genel Kurulu’nda baygınlık geçirdi

TBMM Genel Kurulu'nda, Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez, kürsüde konuşurken fenalaşarak yere yığıldı.

TBMM Genel Kurulu'nda, bütçe görüşmelerinde partisi adına söz alan Bitmez, kürsüde konuşmasını yaparken, aniden fenalaşarak yere düştü.

HASTANEYE KALDIRILDI
Bu sırada diğer milletvekilleri, kürsüye doğru koşarak, Bitmez'e müdahalede bulunmak istedi. İlk müdahaleyi doktor milletvekilleri yaptı. Sağlık ekipleri Genel Kurul salonuna çağrıldı. Uzun süre kalp masajı yapılan Bitmez, sedye ile Genel Kurul salonundan çıkarıldı. Bitmez, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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SON DAKİKA | Saadet Partili Hasan Bitmez TBMM Genel Kurulu'nda baygınlık geçirdi
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