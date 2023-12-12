Video Haber Saadet Parti Milletvekili Hasan Bitmez, Meclis'te fenalık geçirdi | Video
Saadet Parti Milletvekili Hasan Bitmez, Meclis'te fenalık geçirdi | Video

Saadet Parti Milletvekili Hasan Bitmez, Meclis'te fenalık geçirdi | Video

12.12.2023 | 13:39

Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu’nda konuşma yaptığı sırada bayıldı. Sağlık ekipleri, Bitmez’e müdahale ediyor.

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