EYT’lilerden maaş ve promosyon kampanyası

Kimisi parasıyla, kimisi emeğiyle, kimisi eşyalarıyla bu yardımlara katılıyor. İmkanı olan birçok vatandaş bölgeye giderek depremzedelerin yanında yer alıyor. Kimsesiz depremzede çocuklar için 100 bin vatandaş koruyucu aile olmak için başvuruda bulunuyor. Depremzedeler için harekete geçen vatandaşların arasında çok sayıda EYT'li de var. EYT'liler şu anda imkanlarıyla yardım kampanyalarına katılırken emekli olduktan sonrası için de hazırlık yapıyor.

TBMM BEKLENİYOR

Deprem felaketinden sonra kapanan TBMM önümüzdeki hafta tekrar çalışmalarına başlayacak. Ak Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, "Depremzedelere yardımcı olabilmek ve acılarını paylaşmak için milletvekillerimizi deprem bölgelerine gönderiyoruz. Bu nedenle TBMM'ye 21 Şubat'a kadar ara verme kararı aldık" açıklamasını yapmıştı.