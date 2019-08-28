Memur ve memur emeklisini ilgilendiren karar bugün açıklanıyor! Memur ve memur emeklisine ne kadar zam yapılacak?

5. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde Memur-Sen ve bağlı 11 hizmet kolu hükümet ile uzlaşamamıştı. İki taraf arasında memur ve memur emeklisine yapılacak olan zamlar konusunda görüşmeler devam ediyor. Uzlaşma olmaması üzerine kamu görevlileri geçtiğimiz hafta Cuma günü hakem kuruluna gitmişti.

Memur zammı bugün açıklanıyor

Hakem Kurulu, Yetkili Konfederasyon Memur-Sen ve Memur-Sen'e bağlı 11 hizmet kolunu dinlemeye başladı.Memur ve memur emeklisine yapılacak olan zamların bugün açıklanması bekleniyor.

Memurlara maaş zammında son dakika gelişmesi!

BAKAN SELÇUK AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, memurlara maaş zammıyla ilgili Külliye'de basın toplantısı gerçekleştirdi. Selçuk, "Masada uzlaşıyı sağlamak önceliğimiz oldu. Hakem Kurulu süreci resmen başladı. Müzakereler uzlaşmazlıkla sonuçlandı." dedi. Hükümet, 2020 yılı için yüzde 4+4, 2021 yılı için de yüzde 3+3 oranında zam teklifinde bulunmuştu.