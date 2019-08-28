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ve memur emeklisini ilgilendiren karar bugün açıklanıyor! Memur ve memur emeklisine ne kadar yapılacak?

5. Dönem görüşmeleri devam ediyor. Hükümet ve -Sen görüşmelerinden çıkacak olan kararın bugün açıklanması bekleniyor. Daha önce yapılan teklifleri çerçevesinde anlaşamayan taraflar hakem kuruluna gitmeye karar vermişti. Hükümet memur ve memur emeklisine 2020 yılı için yüzde 4+4, 2021 yılı için de 3+3 oranında teklif yapılmıştı. Fakat yapılan tekliflerde uzlaşı sağlanamadı. Hakem Kurulu'nun çalışma süresi bugün sona eriyor. Hakem kurulundan çıkacak olan karar merakla bekleniyor

Giriş Tarihi: 28.8.2019 10:01 Güncelleme Tarihi: 28.8.2019 10:20
Memur ve memur emeklisini ilgilendiren karar bugün açıklanıyor! Memur ve memur emeklisine ne kadar zam yapılacak?

5. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde Memur-Sen ve bağlı 11 hizmet kolu hükümet ile uzlaşamamıştı. İki taraf arasında memur ve memur emeklisine yapılacak olan zamlar konusunda görüşmeler devam ediyor. Uzlaşma olmaması üzerine kamu görevlileri geçtiğimiz hafta Cuma günü hakem kuruluna gitmişti.

Memur zammı bugün açıklanıyor

Hakem Kurulu, Yetkili Konfederasyon Memur-Sen ve Memur-Sen'e bağlı 11 hizmet kolunu dinlemeye başladı.Memur ve memur emeklisine yapılacak olan zamların bugün açıklanması bekleniyor.

Memurlara maaş zammında son dakika gelişmesi!

BAKAN SELÇUK AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, memurlara maaş zammıyla ilgili Külliye'de basın toplantısı gerçekleştirdi. Selçuk, "Masada uzlaşıyı sağlamak önceliğimiz oldu. Hakem Kurulu süreci resmen başladı. Müzakereler uzlaşmazlıkla sonuçlandı." dedi. Hükümet, 2020 yılı için yüzde 4+4, 2021 yılı için de yüzde 3+3 oranında zam teklifinde bulunmuştu.

O rapor Sabah Memurlar'da! Toplu sözleşme görüşmeleri devam ediyor! Memurlara ne kadar zam yapılacak?
Sabah memurlar: 5 milyon memur ve emeklinin gözü Ankara’da

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