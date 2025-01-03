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2025'in ilk yarısında en şanslı 5 burç

Astrologlar 2025 yılını hayatımızın en önemli yıllarından biri olarak değerlendirirken, beş burç ilk altı ayda özellikle şanslı olacak. İşte 2025'in ilk yarısında kendilerini önemli fırsatlar bekleyen burçlar...

Giriş Tarihi: 03.01.2025 12:03 Güncelleme Tarihi: 03.01.2025 12:08
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2025’in ilk yarısında en şanslı 5 burç
Ünlü astrolog Haley Comet, "Bu tamamen yeni bir enerji. Gezegenler hayatımızda ilk kez bu konumlarda olacak" açıklamasında bulundu. Comet, bu yeni enerjilere alışmanın zorlayıcı olabileceğini, ancak "2024 ve önceki yıllardan size hizmet etmeyen her şeyi geride bırakmak için ideal bir zaman" olduğunu belirtti.




2025'İN İLK YARISINDA ÖNE ÇIKAN BURÇLAR

İkizler

- Şans gezegeni Jüpiter, 9 Haziran'a kadar İkizler burcunda kalacak.
- 2 Ocak'ta Balık burcundaki Venüs, kariyer hedeflerine odaklanmayı destekleyecek.
- 23 Şubat'ta Mars'ın Yengeç burcunda düz konuma geçmesi, geçmiş yıldan kalan konuları çözümlemeyi sağlayacak.


Balık

- 2 Ocak'ta Venüs'ün burca girişi, hedeflere yönelik net bir bakış açısı getirecek.
- 24 Mayıs'ta Satürn'ün burçtan çıkması önemli bir dönüm noktası olacak.
- Yengeç burcundaki Jüpiter'le beraber bolluk ve bereket enerjisi artacak.

Koç

- 4 Şubat'ta Venüs burca girecek ve öz değerler sorgulanacak.
- 24 Mayıs'ta Satürn burca girerek, Kova'daki Plüton ile olumlu açı yapacak.
- 18 Nisan'da Mars'ın Aslan burcuna geçişi, keşif ve öğrenme sürecini destekleyecek.

Başak

- 11 Ocak'ta Güney Düğüm burca giriyor.
- Venüs retrosu ile geçmiş ilişkiler gözden geçirilecek.
- 24 Mayıs'ta Satürn'ün yer değiştirmesi özgüven artışı getirecek.

Yay

- Yılın başında Venüs retrosunun etkisiyle kendini gösterme fırsatları artacak.
- Kova'daki Plüton, yarım kalan projeleri tamamlama motivasyonu verecek.
- 24 Mayıs'ta Satürn'ün 5. eve geçişi, yaratıcı projelerde disiplinli çalışmayı destekleyecek.
Uzmanlar, bu transit geçişlerin etkilerinin uzun vadede hissedileceğini ve 2025'in ilk yarısının bu burçlar için önemli fırsatlar getireceğini vurguluyor.
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