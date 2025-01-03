2025’in ilk yarısında en şanslı 5 burç

Ünlü astrolog Haley Comet, "Bu tamamen yeni bir enerji. Gezegenler hayatımızda ilk kez bu konumlarda olacak" açıklamasında bulundu. Comet, bu yeni enerjilere alışmanın zorlayıcı olabileceğini, ancak "2024 ve önceki yıllardan size hizmet etmeyen her şeyi geride bırakmak için ideal bir zaman" olduğunu belirtti.
2025'İN İLK YARISINDA ÖNE ÇIKAN BURÇLAR
İkizler
- Şans gezegeni Jüpiter, 9 Haziran'a kadar İkizler burcunda kalacak.
- 2 Ocak'ta Balık burcundaki Venüs, kariyer hedeflerine odaklanmayı destekleyecek.
- 23 Şubat'ta Mars'ın Yengeç burcunda düz konuma geçmesi, geçmiş yıldan kalan konuları çözümlemeyi sağlayacak.
Balık
- 2 Ocak'ta Venüs'ün burca girişi, hedeflere yönelik net bir bakış açısı getirecek.
- 24 Mayıs'ta Satürn'ün burçtan çıkması önemli bir dönüm noktası olacak.
- Yengeç burcundaki Jüpiter'le beraber bolluk ve bereket enerjisi artacak.
Koç
- 4 Şubat'ta Venüs burca girecek ve öz değerler sorgulanacak.
- 24 Mayıs'ta Satürn burca girerek, Kova'daki Plüton ile olumlu açı yapacak.
- 18 Nisan'da Mars'ın Aslan burcuna geçişi, keşif ve öğrenme sürecini destekleyecek.