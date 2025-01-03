2025’in ilk yarısında en şanslı 5 burç

Ünlü astrolog Haley Comet, "Bu tamamen yeni bir enerji. Gezegenler hayatımızda ilk kez bu konumlarda olacak" açıklamasında bulundu. Comet, bu yeni enerjilere alışmanın zorlayıcı olabileceğini, ancak "2024 ve önceki yıllardan size hizmet etmeyen her şeyi geride bırakmak için ideal bir zaman" olduğunu belirtti.