"SİZİ MUTLU ETMEYEN" ŞEYLERE ELVEDA DEMEK ZOR AMA DEĞER

"Gerçek şu ki, vedalar zordur. Vedalar değişim yaratmaktır. Her zaman zordur. Veda etmek asla kolay değildir, özellikle de size hizmet etmeyen şeylere, sizin için iyi olmayan şeylere veda ettiğinizde. Sizi takdir etmeyen insanlara veya sizi geliştirmeyen durumlara veda etmek her zaman zordur. Ama her zaman, her zaman buna değer. Sizi geliştirmeyen, sizi cesaretlendirmeyen, yolculuğunuzda sizi yukarı kaldırmayan şeylere veda etmeye her zaman değer," diyor.