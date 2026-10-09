Sertleşen havluları tek yıkamada yumuşatmanın şok edici yolu! Deterjanı bırakıp bunu ekleyin!

YIKAMA VE KURUTMA ESNASINDA YAPILAN HATALAR

Havluların ömrünü uzatmak ve her zaman yumuşak kalmasını sağlamak için dikkat edilmesi gereken diğer detaylar ise şunlardır:

SICAKLIK AYARI

Havlular genellikle pamuklu kumaştan üretildiği için yüksek sıcaklıkta yıkamak hijyen açısından en etkili yoldur. Ancak yıkama etiketlerini kontrol ederek kumaşın izin verdiği en uygun sıcaklığı seçmek gerekir.