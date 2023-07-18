14 günde vücuttaki tüm toksini atın! Bu besin iç organları yeni doğmuş gibi temizliyor

Vücuttaki toksinler atılmadığında, karaciğer ve böbrekler başta olmak üzere tüm iç organlar zarar görür. Toksinlerin atılmaması birçok kronik hastalığı beraberinde getirir. Toksinlerin atılması için en sağlıklı yöntem düzenli egzersiz ve bazı besinlerin beslenme planına dahil edilmesidir. Araştırmalar, kısa sürede vücuttaki toksinleri atan besinleri gözler önüne serdi. İşte tükettiğiniz andan itibaren etki edecek, toksin atan besinler...

Giriş Tarihi: 18.07.2023 14:39 Güncelleme Tarihi: 18.07.2023 16:12 PAYLAŞ ABONE OL

RENKLİ SEBZELER VE MEYVELER: Ispanak, brokoli, lahana gibi yeşil yapraklı sebzeler ile havuç, kırmızı biber gibi renkli sebzeler ve meyveler, antioksidanlar ve lif içeriği açısından zengindir. Bu besinler düzenli tüketildiğinde bağırsaktaki yararlı bakterilerin artmasını sağlar. Bu durum vücutta toksin birikmesinin önüne geçer.

TURUNÇGİLLER: Portakal, greyfurt, limon gibi turunçgiller C vitamini bakımından zengindir ve bağışıklık sistemini destekler. Bağışıklık sisteminin güçlü olması toksinlerin vücutta barınma süresini kısaltır.