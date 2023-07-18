14 günde vücuttaki tüm toksini atın! Bu besin iç organları yeni doğmuş gibi temizliyor

RENKLİ SEBZELER VE MEYVELER:
Ispanak, brokoli, lahana gibi yeşil yapraklı sebzeler ile havuç, kırmızı biber gibi renkli sebzeler ve meyveler, antioksidanlar ve lif içeriği açısından zengindir. Bu besinler düzenli tüketildiğinde bağırsaktaki yararlı bakterilerin artmasını sağlar. Bu durum vücutta toksin birikmesinin önüne geçer.
TURUNÇGİLLER:
Portakal, greyfurt, limon gibi turunçgiller C vitamini bakımından zengindir ve bağışıklık sistemini destekler. Bağışıklık sisteminin güçlü olması toksinlerin vücutta barınma süresini kısaltır.
SARIMSAK VE SOĞAN:
Doğal antibakteriyel ve antiviral özellikleri olan sarımsak ve soğan, sağlıklı bir diyetin önemli bir parçası olabilir. Sarımsak, vücuttaki bakteri ve toksinlerin kısa sürede atılmasını sağlar.
YEŞİL ÇAY:
Antioksidanlar açısından zengin olan yeşil çay, vücuttaki serbest radikallerle savaşmaya yardımcı olur.
PROBİYOTİKLER:
Yoğurt, kefir ve fermente edilmiş diğer gıdalar probiyotikler açısından zengindir. Sindirim sistemini destekleyebilirler.
İĞDE:
İğde meyvesi sağlıklı bir diyetin bir parçası olabilir ve genel sağlık için faydalı olabilir. Lif içeriği sindirim sağlığını destekleyebilir, antioksidanlar serbest radikallere karşı koruma sağlayabilir ve C vitamini bağışıklık sistemini destekleyebilir.
ZENCEFİL:
Anti-enflamatuar özellikleriyle bilinen zencefil, sindirim sistemini destekleyebilir ve toksinlerin vücuttan atılmasına yardımcı olabilir.
TARÇIN:
Antioksidanlar açısından zengin olan tarçın, kan şekerini dengelemeye yardımcı olabilir ve metabolizmayı destekleyebilir.
KARABİBER:
Karabiber, antioksidan özellikleri ve sindirimi teşvik eden etkileriyle bilinir.