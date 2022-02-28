Acilde karşılaştıkları akılalmaz vakaları anlatan 10 hemşire: "Öksürürken göğsü ikiye ayrıldı, kalbi ortaya çıktı"

Sağlık çalışanlarının oldukça zor vakalarla karşılaşarak her gün birçok hayatı kurtardıklarını biliyoruz. Üstelik bu yaşanananların ayrıntılarına inildiğinde dehşet verici birçok vaka her gün acil kapılarından içeriye giriyor.

ABONE OL PAYLAŞ Giriş Tarihi: 28.02.2022 10:38 Güncelleme Tarihi: 28.02.2022 12:35

Hemşireler, her gün farklı bir vakanın tedavisinde etkili görevler alırken hiç beklemedikleri, onları dehşete düşüren olaylarla kaşılaşabiliyor. Fakat bunun için öncelikle neler yaşadıklarını göz önünde bulundurmak önemli. İşte hemşirelerin ağzından akıl almaz o vakalar…

"BÖCEĞİN AÇTIĞI DELİK…" Yerel bir hastanede görülen bu vakada, hemşire Rachel, bir kamp faciasını dile getirdi. Hemşire Rachel'in çalıştığı hastaneye sevk edilen bu vakada, kadının kalçasından ısıran böcek iltihaplanmaya neden olmuş ve temizlenmesi gereken bir yara ortaya çıkarmıştır. Temizlemek için doktora yardım edn hemşire, dehşet içinde bir görüntüyle karşılaştı. Oldukça kötü bir kokunun etrafa yayıldığını anlatan hemşire, yaranın birkaç santimlik bir "delik" oluşturduğunu anlattı. Hemşire gördüğü bu dehşet verici olaydan sonra kampa gitmeyi reddettiğini söylüyor.

"PARMAKLARI ELİME DÜŞTÜ" Hemşire Mallory Hope, yaşadığı en dehşet verici olayı anlattığında diğer insanlarda da büyük bir etki yarattı. Ameliyathanede girdiği bu vakada nekrotik (doku ölümü gerçekleşmiş) bir ayağın derisini almaya hazırlanıyordu. Hemşire, ayağa müdahale etmeye başladığı anda birkaç parmağın koparak ellerine düştüğü anı büyük bir dehşet içinde her zaman hatırlayacağını söylüyor.

"KURUTMA MAKİNESİ DEHŞETİ" Bir başka hemşire ise çocuklardan birinin yaşadığı dehşet verici olayın kendisinin karşılaştığı en kötü vaka olduğunu belirtiyor. Bir gece 8 yaşında bir çocukla gelen aile, acil serviste büyük bir paniğe yol açmıştı. Büyükannesiyle kurutma makinesinden çamaşırları almak isteyen çocuk, kıyafetleri makineden çıkarırken kolu içerde olduğu sırada mekanizma yeniden dönmeye başladı ve kurutma makinesi, çocuğun içeride kalan kolunu neredeyse tamamen koparmıştı. Hemşire, o olaydan beri, kurutma makinesinden çamaşır çıkarmaya korktuğunu dile getiriyor.

"KARNA GİREN DİREK" O zaman bir öğrenci olduğunu söyleyen Hemşire Sarah, yaşadığı olayın o günden bu yana en dehşet verici vaka olduğunu söylüyor. Bir adamın yaşadığı jet ski kazası, akılalmaz bir görüntüyle sonuçlanmıştır. Jet-ski'de bulunan 15 cm'lik bir direk, kaza esnasında adamın kasıklarından karnına doğru saplanmıştı. Ameliyat ekibini oldukça zorlayan bu vakadan sonra Hemşire Sarah, bir daha hiç bu kadar şok edici bir olayla karşılaşmadığını belirtiyor.

"GÖZ KÜRESİ FİNCANDA GELEN ADAM" Bu dehşet verici olayda bir acil servis teknisyeni gördüğü şey karşında şok olmuştur. Atölyesinde çalışan bir mobilyacı, yere düşerken tezgah, gözünün ucuna çarpmıştı. Fakat bu şiddetli çarpmanın etkisiyle adamın göz küresi dışarı fırlamıştı. Teknisyen, zavallı adamın göz küresi bir fincanın içinde acil servise geldiğini söyledi.

"KESİK İÇİNDEN ÇIKAN SİNEK YUMURTALARI" Acil servisine bacağındaki şiddetli ağrıyla giden bir adam; tüm hemşireleri dehşete düşürmüştü. Ağrının kaynağının iltihaplanmış, büyük bir kesik olduğunu ve çevresinde birçok şişlik olduğunu fark eden sağlık görevlileri, bu alanı temizlemeye çalışırken enfekte olmuş kesiğin içinde yaşayan bir sürü sinek yumurtası ve kurtçuk buldular. Bu olayı yaşayan hemşire ise bir daha bu kadar şok eden bir vakayla karşılaşmadığını söylüyor.

"ALÇILI BACAKTAN ÇIKAN KURTÇUKLAR…" Bir gece mesaisi sırasında bacak ağrısıyla gelen bir kadın, hemşireleri dehşete düşüren bir başka olaya neden olmuştur. Kadının bacağı kırıldığı için alçıdaydı. Bu nedenle alçıyı kesmeye karar veren sağlık görevlileri, alçının bir yıldır kadının bacağında olduğunu öğrendiler. Alçıyı çıkardıklarında ise, yüzlerce kurtçuğun kemirdiğini ve kalan kemik parçalarını da yemeye başladıklarını fark ettiler. Bu olayı yaşayan hemşire, acil serviste karşılaştığı en büyük olay olduğunu söylüyor.

"MİNİK BİR KANCA YÜZÜNDEN…" Yaşanan bir başka olay ise annesinin yatağında uyuyan 6 yaşındaki bir kız çocuğu ile ilgiliydi. Annesinin duvarda, telefon şarj aletini yerden uzak tutması için taktığı bir kanca bulunuyordu. Küçük kız uyurken yataktan düşmüş ve yanağının kancaya takılması yüzünden tüm yanağını kulağına kadar yırtmıştı. Acil servisteki hemşire, tamamen açık olan bu yaranın yanağını ikiye böldüğünü ve küçük kızın dehşet verici bir durumda olduğunu anlatıyor. Sonrasında iyi bir plastik cerrah ile yara kapansa da görüntünün travmatik olduğunu söylüyor.

"İKİYE AYRILAN GÖĞÜS" Bir başka acil servis hemşiresi ise 20 yıl boyunca yaşadığı en dehşet verici olayın göğsü tam olarak "ikiye ayrılmış" bir vaka olduğunu belirtiyor. Yaşlı bir adam, kendisi zorla hastaneye kadar gelebildiğinde kanlar içinde olduğu fark edildi. Yakın zamanda bir baypas ameliyatı geçiren adamın, yaşadığı öksürük krizinin ardından ameliyat kesisi açılmış ve tüm göğsü ikiye ayrılmıştı. Üstelik bu ayrılan kesiden kalbi açığa çıkmıştı.