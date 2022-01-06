Ağızdaki metalik tadın 7 yaygın nedeni

Ağızda metalik bir tat, çok sayıda insanın mücadele ettiği nispeten yaygın bir oral sorundur. Çoğu kez gerçek neden bilinmemekle birlikte, genellikle bu sorun yetersiz beslenmeden kaynaklanıyor olabilir

Bu durum önemli sağlık sorunlarına yol açmasa da vücudunuzdaki bazı şeylerin göstergesi olabilir.

1- Diş sağlığının bozulması: Günlük yaşamınızda fırçalama ve diş ipi kullanmayı ihmal ediyorsanız ağızınızda metalik bir tat oluşmaya başlayabilir.

2- Böbrek Yetmezliği : Böbrek yetmezliği veya üremik toksisite (şiddetli ürik asit), yoğun metalik tada yol açabilir.