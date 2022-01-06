Ağızdaki metalik tadın 7 yaygın nedeni

Ağızda metalik bir tat, çok sayıda insanın mücadele ettiği nispeten yaygın bir oral sorundur. Çoğu kez gerçek neden bilinmemekle birlikte, genellikle bu sorun yetersiz beslenmeden kaynaklanıyor olabilir
Bu durum önemli sağlık sorunlarına yol açmasa da vücudunuzdaki bazı şeylerin göstergesi olabilir.
1- Diş sağlığının bozulması: Günlük yaşamınızda fırçalama ve diş ipi kullanmayı ihmal ediyorsanız ağızınızda metalik bir tat oluşmaya başlayabilir.
2- Böbrek Yetmezliği : Böbrek yetmezliği veya üremik toksisite (şiddetli ürik asit), yoğun metalik tada yol açabilir.
3- Nörolojik Hastalıklar: Alzheimer gibi hastalıklar, ağzınızdaki tat tomurcuklarının beyninize gönderdiği sinyalleri yanlış yorumlayarak metalik bir tada veya iştah kaybına neden olabilir.
4- Düşük Kan Şekeri ve Diyabet: Tat bozuklukları dolayısıyla metal tadı algılamasına yol açabilir.
5- Gıda Alerjileri: Alerjisi olan kişiler, geçici metalik tat ataklarına sahip olma eğilimindedir.
6- Hamilelik: Hamilelik sırasında koku ve özellikle tat alma duyularında ciddi değişikliler yaşanabilir.
7- Sinüs Sorunları: Akut veya kronik sinüs durumlarında ağzınızdaki tat da değişiklikler olabilir.