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Akıllara durgunluk veren olay! İstanbul'da timsaha tasma takıp gezdirdi...

Gün geçmiyor ki sosyal medyada ilginç olaylar karşımıza çıkmasın. Geçtiğimiz günlerde Kartal'da yaşayan bir kişi de evinde beslediği timsaha kazak giydirip tasma takarak sokakta gezdirdi. O anları videoya çekip sosyal medyaya yükleyen şahısın evine kısa sürede polis baskın düzenledi.

İHA
Giriş Tarihi: 24.06.2024 10:00
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AKILLARA DURGUNLUK VEREN OLAY! İSTANBUL’DA TİMSAHA TASMA TAKIP GEZDİRDİ...

Kartal'da bir rezidansta yaşayan Akan Polat, sahibi olduğu timsaha mavi bir kazak giydirip tasma takarak sokakta gezdirdi. Polat, timsahını sokakta gezdirirken çektiği videoyu sosyal medya hesaplarında paylaştı.

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Bu görüntülerin ardından harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Akan Polat'ın evine baskın düzenledi.

Polis ekipleri, balkona girdiğinde timsahın konulduğu büyük bir akvaryum tesisatı gördü. Ekipler, 1.5 metre boyundaki timsah ile bir timsah tahniti ele geçirdi.

Ele geçirilen timsah ve tahniti, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne teslim edildi. Şüpheli Akan Polat ise emniyete götürülerek adli işlem yapıldı.

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