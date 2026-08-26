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Alarm kurmadan uyanmak mümkün! Uzmanlar doğal uyku ritminin sırrını açıkladı

Vücudunuzu doğru zamanda kendiliğinden uyanacak şekilde eğitmek, sabah uyuşukluğunu azaltmaktan ruh halini iyileştirmeye kadar sayısız sağlık faydası sağlayabilir.

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Yeterli uyku, bedenimizin ve zihnimizin düzgün çalışması için hayati önem taşıyor. Yetişkinlerin yedi ila dokuz saat uykuyu hedeflemesi tavsiye ediliyor. Uzmanlar, alarm kurmanıza gerek olmayan bir haftalık tatil veya dinlenme süresinin, uyanma saatinizle ilgili denemeler yapmak için mükemmel bir zaman olduğunu söylüyor.

Ortamdaki ışık, iç saatimizi uyku düzenimizle senkronize etmekte büyük rol oynuyor. Doğal ışık, uyku ve uyanıklığı işaret eden hormonları harekete geçirir. Uyku uzmanı Anna Joyce, "Işık, sirkadiyen saatin en büyük düzenleyicisidir. Melatoninin azalmasını ve uyanık olma zamanının geldiğini söyler" diyor. Gece karartma perdeleri ve göz maskeleri kullanmak iyi bir başlangıç olabilir. Sabah ışığının içeri girmesi için perdeleri hemen açmak, bizi uyanık hale getiren kortizolü artırır.