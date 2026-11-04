Alışveriş için 120 metre tırmanıyor! Marketin konumu görenleri hayrete düşürüyor

Alt katta kendisi ve eşi için bir yatak odası ve yaşam alanı oluşturan Hu, ardından iki çocuğuna oda yapmak için üst kata yöneldi. İki katı birbirine bağlayan iç merdivenleri de yine kayanın kendisinden oyarak inşa etti. Eşya taşımanın zor olduğu bölgede çalışma masasını dahi kayadan oydu.