Alışveriş için 120 metre tırmanıyor! Marketin konumu görenleri hayrete düşürüyor

Çin'in Hunan eyaletindeki Shiniuzhai Ulusal Jeoparkı'nda, yerden 120 metre yükseklikteki sarp kayalığa kurulan 2 metrekarelik küçük market dikkat çekiyor. Dağcıların tırmanış sırasında ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için hizmet veren bu sıra dışı nokta, hem konumuyla hem de büyüklüğüyle görenleri şaşırtıyor.
Çin'in Hunan eyaletinde bulunan Shiniuzhai Ulusal Jeoparkı, dünyadaki en sıra dışı bakkala ev sahipliği yapıyor. Dik bir dağ yamacında, yerden tam 120 metre yükseklikte bir kayalığa monte edilen bu ahşap kulübe, yalnızca 2 metrekarelik bir alanı kaplıyor. Dağcıların tırmanış sırasında su ve atıştırmalık ihtiyaçlarını karşılamak için kurulan bu market, hem konumu hem de çalışma koşullarıyla dikkat çekiyor.
ÇALIŞANLARIN ZİRVEDEKİ ZORLU MESAİSİ
Kulübenin işletilmesi büyük bir fiziksel güç gerektiriyor. Sabah 08.00 ile 17.00 saatleri arasında hizmet veren bakkalın çalışanları, mesailerine her gün 90 dakikalık tırmanışla başlıyor. Üstelik satılan tüm ürünler ve su şişeleri, çalışanlar tarafından sırt çantalarında taşınarak yukarı çıkarılıyor.
İHTİYAÇ MOLALARI YOK
2 metrekarelik kulübede herhangi bir altyapı veya tuvalet bulunmuyor. En yakın tuvalet dağın eteğinde yer aldığı için çalışanlar gün içinde tuvalet ihtiyacı duymamak adına sıvı tüketimlerini titizlikle kontrol etmek zorunda kalıyor. Gün içinde aşağı inip tekrar tırmanmak büyük bir fiziksel yük oluşturduğu için çalışanlar mesai bitimine kadar yukarıda kalıyor.
10 YILDIR HİZMET VERİYOR
Yaklaşık 10 yıldır dağın yamacında hizmet veren bu ilginç destek noktası, pandemi döneminde kapalı kalmasının ardından yüksek irtifada çalışacak personel bulma zorluğu nedeniyle zaman zaman kapalı kalabiliyor. Yine de bölgeye gelen tırmanıcılar için dağın ortasında konumlanan bu 2 metrekarelik bakkal, unutulmaz bir mola noktası olmaya devam ediyor.
DAĞI KAZARAK KENDİNE EV YAPAN ADAMIN HİKAYESİ DE ŞAŞIRTTI
Zorlu mücadeleden bir diğerini ise Çinli Hu Ge'nin kendisi ve ailesine dağı kazarak ev yapmasıydı. Geleneksel tuğla ve betonarme evlerin aksine doğanın tam kalbinde yaşamak isteyen Hu Ge, 2019 yılında inanılmaz bir projeye imza attı. Eski madencilik ve inşaat tecrübelerini bir araya getiren Hu, devasa bir kumtaşı dağını oyarak iki katlı bir aile evine dönüştürdü.
TEK BAŞINA DAĞI OYDU: ODALARI, MERDİVENLERİ VE EŞYALARI KAYADAN YAPTI
Süreç ilk olarak alt katın kazılmasıyla başladı. Matkap ve özel araç gereçlerle taşları oyan Çinli adam, tavanın çökmesini engellemek için devasa bir kaya sütununu destek olarak bıraktı. Tavanı kemer şeklinde şekillendirerek yükü yan duvarlara dağıttıktan sonra bu sütunu kaldırdı. Sütundan çıkan dev taş parçasını ise bahçe masasına dönüştürdü.
Alt katta kendisi ve eşi için bir yatak odası ve yaşam alanı oluşturan Hu, ardından iki çocuğuna oda yapmak için üst kata yöneldi. İki katı birbirine bağlayan iç merdivenleri de yine kayanın kendisinden oyarak inşa etti. Eşya taşımanın zor olduğu bölgede çalışma masasını dahi kayadan oydu.
EN ÇOK BURADA ZORLANDI
Projenin en büyük zorluğu ise yağmurlar ve nem oldu. Kazı sırasında taşların arasından rüzgar geldiğini fark eden Hu, kayadaki çatlakları tespit etti. Yağmur sularının evi basmaması için tahliye kanalları kazdı, çatlakları çimento ve genişleyen köpüklerle kapattı.
Yemek pişirme alanını dış mekanda kayalara oyan adam, dağdaki doğal bir çatlağı ise mutfak bacasına dönüştürdü. Ayrıca evin su ihtiyacı için yaklaşık 1.5 kilometre uzaklıktaki doğal bir kaynaktan borularla su hattı çekti ve elektriği ormanın içinden kablolarla taşıdı.
2 YIL ARA VERDİ, DOĞA EVİ GERİ YUTTU
Yapım aşaması bitmeye yakınken kişisel sebeplerden ötürü projeye 2 yıl ara vermek zorunda kalan Hu Ge, geri döndüğünde şoke edici bir manzarayla karşılaştı. Bölgenin yüksek nemi nedeniyle ahşap yatak çürümüş, küf her yeri sarmış ve sarmaşıklar ile ağaç kökleri evi adeta yutmuştu.
Gördüğü manzara karşısında pes etmeyen Çinli adam, restorasyon çalışmalarına başladı. Ahşap yatağı neme dayanıklı demir bir yatakla değiştirdi, ısınma ve nemi önleme adına çelik bir soba kurdu. Bahçeye çocukları için küçük bir havuz ve güneş enerjili aydınlatmalar ekledi. Tam 7 yıl süren çabaların ardından elektrik, su, internet, mutfak ve banyosuyla tamamen yaşanabilir hale gelen kayadan ev, görenlerin takdirini topluyor.
DÜNYANIN EN DAR EVİNİ GÖRMÜŞ MÜYDÜNÜZ?
Mimar ve tasarımcı Fabio Moreno tarafından tasarlanan ev, dar alanlara rağmen modern bir yaşamın mümkün olduğunu göstermeyi amaçlıyor.
Moreno, bu projeyle mutluluğun evin büyüklüğüne değil, mevcut alanın verimli kullanılmasına bağlı olduğunu vurguluyor.
İlk bakışta bir sanat enstalasyonu gibi görünen ev, aslında oldukça işlevsel.
Yapının içinde mutfak, banyo, yemek alanı, yatak odası, çalışma alanı, çamaşır bölümü ve iki katı birbirine bağlayan merdivenler bulunuyor.
Tüm bu alanların yalnızca 63 santimetrelik genişliğe sığdırılması ise görenleri şaşkına çeviriyor.
Aucallama'nın ana meydanının karşısında yer alan bu ilginç yapı, kısa sürede ziyaretçilerin ilgisini çekmeye başladı.
Ancak evin son derece dar olması nedeniyle içeriye aynı anda birden fazla kişinin girmesi oldukça zor.
Fabio Moreno, dünyanın en dar evi unvanını almak için Guinness Rekorlar Kitabı'na başvurdu.
Yetkililerin resmi ölçümler ve teknik incelemelerinin ardından, yapının rekoru resmen tescil edebileceği belirtiliyor.