Aziz Sancar’dan kanseri bitiren tıp başarısı! Yeni geliştirdiği teknik milyonlarca hayatı kurtarabilir

Yıllardır DNA'nın onarım sistemi üzerinde çalışan Nobel Ödüllü bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar, Beyin Tümörü için de önemli bir araştırmaya imza attı. Ekibiyle birlikte EdU isimli molekülü kullanarak DNA hasarının nasıl onarıldığını araştıran Prof. Dr. Sancar'ın bu çalışması ile birlikte beyin tümörü olan bir hastada sinir hücrelerine zarar vermeden tümörü öldüren ilaçlar geliştirmenin yolu açılacak. Bu çalışma tedavisi oldukça zor olan gliablastoma isimli beyin tümörü için önemli bir umut ışığı. Araştırma yayına kabul görürken, Amerika'nın önemli bilimsel yayınlarından biri olan PNAS isimli derginin ilk sayısında yayınlanması bekleniyor.

EN AGRESİF TÜMÖRLERDEN BİRİ

Glioblastoma adı verilen beyin tümörleri en agresif tümörlerden biri. Gliablastomaya yakalanan bir hastanın ortalama ömrü tedaviye rağmen 15 ay. Yaklaşık 100 bin insanda 1 görülürken, son yıllarda bu oran 100 binde 3.25'e kadar çıktı. Nüfusun yaşlanması, hava kirliliği, maruz kalınan ağır metaller ve eskiye oranla teşhis olanaklarının da gelişmesi bu konuda etken. Glioblastoma yakalanan hastaların sadece yüzde 5'i, 5 yıl hayatta kalabiliyor. Avrupa, Kuzey Amerika'da daha fazla görülen hastalık, erkeklerde de kadınlara oranla daha fazla görülüyor.