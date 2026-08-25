Bacaklarınız ne kadar kalınsa o kadar iyi! Araştırmadan şaşırtan sonuç

Yirmi beş bin katılımcıyla yapılan bir meta-analiz, uyluk çevresindeki her 5 cm'lik artışın, herhangi bir nedenden dolayı ölüm riskini yüzde 18 oranında azalttığını ortaya koydu.King's College London'da profesör olan Claire Steves'e göre, uylukta bulunan üç dokudan biri olan kasın, sağlık ve uzun ömürle çok güçlü bir bağlantısı olduğuna dair ciddi kanıtlar var.

Daha fazla kas kütlesine sahip olmak, kan şekeri seviyelerini düzenlememize yardımcı olarak diyabet, kalp hastalığı ve diğer kronik hastalık riskini azaltıyor. British Medical Journal'da 2009 yılında yayınlanan bir araştırmaya göre, daha ince uyluklar hem erkeklerde hem de kadınlarda kalp hastalığı ve ölüm riskinin artmasıyla ilişkilendiriliyor.

Güçlü uyluk kasları, yaşlılıkta güçsüzlüğü önlemeye ve hareket bağımsızlığını artırmaya da yardımcı olabilir. Steves, "Dört bacak kası, ilerleyen yaşlardaki fiziksel işlev için son derece önemli çünkü bunlar, sandalyeden kalkmanızı ve hareket etmenizi sağlayan kaslar" diye açıklıyor.