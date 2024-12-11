Basit bir horlama demeyin! Kalbinizdeki tehlikenin sinyali...

Uyku apnesinin sadece bir uyku sorunu olmadığını belirten Doç. Dr. Figen Yavlal, "Bu problem tedavi edilmediğinde ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Yüksek tansiyon, kalp hastalıkları, felç, diyabet gibi hastalıklar uyku apnesi ile ilişkilendirilmiştir. Uykuda ortaya çıkan solunum durması ya da yavaşlaması oksijeni düşürürken kan damarlarında basınç artışına, gece kalp krizleri ve inmelere neden olabilir. Sabah ya da gece baş ağrısı ile uyanan hastalarda uyku apnesi sendromu mutlaka sorgulanmalıdır" ifadelerini kullandı.

'UNUTKANLIĞA NEDEN OLUYOR'

Geceleri yüksek sesle horlamanın, uyurken hava yollarındaki tıkanma ile oluştuğunu vurgulayan Doç. Dr. Yavlal, her horlayan kişide uyku apnesi olmayacağını ancak horlama ile birlikte diğer belirtiler varsa dikkatli olunması gerektiğini söyleyerek şöyle devam etti:

"Birçok insan uykusunda solunumunun durduğunun farkında değildir. Bu durum genellikle kişinin yanında uyuyan birisi tarafından fark edilebilir. Gün boyu yorgunluk, sabah yorgun uyanma kişinin uykuda nefesinin sürekli kesilmesinden kaynaklanan gece uykusunun bölünmesi nedeniyledir. Uyku apnesi sendromunda hasta, yeterince uyuduğunu düşünse bile dinlenmiş hissetmez. Uyku apnesi olan kişiler, sabahları sıklıkla baş ağrısı ile uyanabilir. Bunun nedeni, uyku sırasında beyne yeterince oksijen gitmemesidir. Uyku apnesi, zihinsel performansı da olumsuz etkiler. Kişi gün boyunca dikkatini toplamakta zorlanabilir ve unutkanlık yaşayabilir."