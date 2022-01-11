Beden dili uzmanları anlattı! Kate Middleton diğer Kraliyet üyelerini nasıl geride bıraktı?

İngiltere’nin önemli beden dili uzmanlarından Judi James, Kate Middleton’ın 40. yaş günü için yapılan fotoğraf çekimi ile ilgili ilgi çekici açıklamalarda bulundu. Bu çekimler, Kate Middleton’ın Kraliyet Ailesi içindeki konumunu, yaşama karşı nasıl bir duruş sergilediği ile ilgili önemli işaretler veriyor.

ABONE OL PAYLAŞ Giriş Tarihi: 11.01.2022 10:19 Güncelleme Tarihi: 11.01.2022 11:14

Kraliyet'le ilgilenen uzmanlara göre; Kate Middleton, 40. yaş gününü kutlarken yapılan fotoğraf çekimlerinin bir "Kate markasının" tanıtımıydı. Ünlü moda fotoğrafçısı Paolo Roversi tarafından yapılan bu çekimler, tüm dünyanın ilgisini çeken üç farklı portreden oluşuyordu. Roversi, daha önce de Kate Moss, Naomi Campbell gibi dünyaca ünlü modellerle çalışmıştır. Beden dili uzmanı olan Judi James ise bu doğumgününün geçmişte olanlardan çok daha farklı olduğunu dile getirdi. Gelecekte yaşayacağı her şeyi "kucaklayan" bir Kate Middleton imajının oluşturulduğu bu çekimlerde aynı zamanda bir marka haline geldiğinin de altını çiziyor.

"KENDİNDEN ÇOK DAHA EMİN VE MUTLU" Express gazetesine yaptığı açıklamada James, Kate Middleton'ın alçakgönüllülük duygusu ile hareket ettiğini ve spot ışıklarını üzerine çekmek yerine kaçınmak istediğine dair bir yaşam çizgisi olduğunu belirtiyor. Fakat bu çekimlerde en çok dikkat çeken konu; Middleton'ın kraliyet ışıkları altında artık "kendinden emin ve mutlu" olduğunu beden diliyle göstermesi olarak dikkat çekiyor.

Kate Middleton'ın duruşu, artık yalnızca Prens William'ın eşi ve üç çocuğunun annesi olarak değil aynı zamanda Kraliyet içerisinde kendi karakteri ve duruşu ile sevildiğinin bir göstergesi. Bunun benzeri bir adım olarak ITV konserlerinden olan Royal Carols: Together at Christmas organizasyonunda sahneye çıkarak kendi duruşunu bağımsız bir şekilde ortaya koymuştu. Üstelik ünlü sanatçılardan Tom Walkers'a piyona çalarak eşlik etmesi, tamamen kendi alanlarının da sınırlarını çizdiğine dair önemli bir işaret olarak kabul ediliyor. 40. yaş günü için çekilen fotoğraflar için ise Roversi, bu çekimler için "gerçek bir onur" diyerek bahsediyor. Yaptığı çekimler esnasında sıcak ve samimi bir karşılamanın yanı sıra ruhunun güzeliğini yansıtan parlayan gözleri ile kendisini büyülediğinden bahsediyor.

"ANNELİK ANLAYIŞI PRENSES DIANA İLE AYNI BAKIŞ AÇISINA SAHİP" Bir birey olarak Kraliyet Ailesi içinde önemli bir dönüşüm yaşayan Middleton, aynı zamanda bir ebeveyn olarak da dikkat çekici bir izlenim oluşturuyor. Bir başka beden dili uzmanı olan Darren Stantone ise aslında Prenses Diana ve çocuklar arasındaki ilişkinin benzerini Middleton'da da görüldüğünün altını çiziyor. Middleton, 40'lı yaşlarının başlarında Kraliyet Ailesi'nin bir üyesi olarak bulunduğu noktada büyük bir değişim yaşadı. Bu değişim ise tüm dünyanın gözünden kaçmadı. Stanton, Kraliyet'teki önemli konumlarındna birine sahip olan Düşes'in aynı zamanda bir anne olarak sorumlulukları nasıl büyük bir ustalıkla üstlendiğinin görülebildiğinden bahsetti. Bu noktada Prenses Diana ile büyük benzerlikler gösteren Middleton, tıpkı Diana gibi halkla bağ kurabilen bir "anne" olmasının dikkat çektiğini belirtti.