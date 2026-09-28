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Beyin yaşlanmasını yavaşlatıyor! Sofranızdan eksik etmemeniz gereken besin

Beyin sağlığını korumak için yalnızca zihinsel egzersizlere değil, beslenme alışkanlıklarına da dikkat etmek gerekiyor. Yapılan araştırmalar, bazı besinlerin düzenli ve ölçülü tüketiminin bilişsel işlevlerle olumlu yönde ilişkili olabileceğine işaret ediyor.

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Giriş Tarihi: 28.09.2026 09:33
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Beyin yaşlanmasını yavaşlatıyor! Sofranızdan eksik etmemeniz gereken besin

Beslenme beyin sağlığı açısından oldukça önemli. Araştırmalar, sağlıklı yağlar, vitaminler ve mineraller açısından zengin olan kuru yemişlerin beyin yaşlanmasını geciktirdiğini ve beyin sağlığını desteklediğini ortaya koydu.

Food & Function dergisinde yayımlanan çalışmada, ortalama yaşı 61 olan 1.771 yetişkinin beslenme alışkanlıkları ve zihinsel sağlık verileri incelendi.

Bulgular, dengeli beslenme programına eklenecek kuru yemişlerin beyin sağlığı açısından faydalı olduğunu gösterdi.

Fındık, ceviz, badem gibi kuru yemişler az miktarda tüketilse bile bilişsel işlevleri iyileştirdiği gözlemlendi.

Nutrients dergisinde yayınlanan çalışmada ise 45 yaş ve üzeri 17 binden fazla yetişkinin 18 yıl boyunca beslenme alışkanlıklarını analiz edildi.

Günlük küçük bir porsiyon kuru yemişin bile daha iyi beyin sağlığıyla ilişkili olduğu tespit edildi.

Öte yandan Avustralya'da 2 bin 100'den fazla yetişkin üzerinde yapılan bir araştırma, aşırı işlenmiş gıdaları daha fazla tüketen kişilerin dikkat ve zihinsel işleyişinin diğerlerine göre daha kötü olduğunu ortaya koydu.

Haber Girişi Duygu Aksoy - Editör
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