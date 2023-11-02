Bilinmeyen zamanlar: Neden çocukluğumuzu hatırlamayız?

Çocukluk dönemini hatırlayamamak, bilim insanları tarafından normal olarak nitelendiriliyor. Bu durum tıp dünyasında "infantil amnezi" olarak biliniyor ve bebeklik döneminden çocukluğa ve yetişkinliğe çok az hatıra götürülebileceği anlamına geliyor.

Dünyaya yeni gelinen ve içinde bulunan halde bir keşif süreci olan çocukluk dönemi, bazı anıların hiç olmadığı, bazılarınınsa "silikleştiği" bir dönem. Örneğin; bir yaşınızda yürümeyi öğrendiğiniz dönemi hatırlayamayabilirsiniz.

Bu çocukluk amnezisi adı verilen durumla ilgili farelerin beyinlerinde yapılan bir araştırma, farelerin de erken dönemdeki deneyimlerini hatırlayamadıklarını gösterdi. Bilim insanları ise bu durumla ilgili bilişsel gelişim, dil gelişimi gibi birçok teori ortaya koyuyor.