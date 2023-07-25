Bir damlası yetiyor! Saç dökülmesini anında durduruyor yeni saç çıkarıyor

Saç dökülmesi kadın erkek fark etmeksizin birçok kişinin yaşadığı bir sağlık problemidir. Saçlarınız bakımlı görünsün, saç dökülmeniz dursun istiyorsanız destek alabileceğiniz yağlar şu şekildedir;
HİNDİSTAN CEVİZİ YAĞI:
Saç köklerini besleyerek ve saçları nemlendirerek saç dökülmesini azaltmaya yardımcı olur.
JOJOBA YAĞI:
Saç derisini nemlendirmeye ve saç dökülmesini önlemeye katkıda bulunur.
LAVANTA YAĞI:
Lavanta yağı saç foliküllerini uyararak saç dökülmesini azaltır.
BİBERİYE YAĞI:
Biberiye yağının saç köklerini güçlendirici ve saç dökülmesini önleyici etkisi vardır.
ÇAY AĞACI YAĞI:
Saç derisindeki mikropları azaltır ve saç dökülmesini engellemeye yardımcı olur.
ARDIÇ YAĞI:
Saç derisini temizlerken saçların daha güçlü ve sağlıklı kalmasına yardımcı olur.
NANE YAĞI:
Nane yağı, saç derisini canlandırmaya ve saç köklerini güçlendirmeye yardımcı olur.
SOĞAN YAĞI:
Soğan suyu veya soğan yağı saç dökülmesini azaltmada etkilidir.
SUSAM YAĞI:
Saçları nemlendirerek kırılmayı ve dökülmeyi azaltır.
BADEM YAĞI:
Saçları beslemeye ve nemlendirmeye yardımcı olur. bu da saç dökülmesini önlemeye katkıda bulunur.
YAĞLAR NASIL KULLANILIR?